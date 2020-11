Metges gironins mostren preocupació per l'estat de les UCIs

Metges gironins han manifestat preocupació els darrers dies per l'estat de les UCIs catalanes, tenint en compte que des de dilluns s'ha iniciat el pla de reobertura per part de la Generalitat i no s'han assolit tots els objectius epidemiològics establerts per Salut.

D'una banda, el cap de Servei de Cures Intensives de l'Hospital Josep Trueta de Girona, Josep Maria Sirvent, va alertar dimarts a través de Twitter sobre la realitat «preocupant» dels hospitals. En una piulada va manifestar que «havíem iniciat un tímid descens dels pacients covid a les UCIs i ens havíem animat massa, probablement per les ganes i el cansament. Avui la realitat és una altra i estem molt preocupats!», va admetre. El cardiòleg Ramon Brugada també va comentar la piulada i li va donar la raó.

D'altra banda, el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, va explicar ahir a aquest diari que, tot i la millora dels principals indicadors epidemiològics dels darrers dies, les dades d'ingressats i crítics no evolucionen «tan ràpidament». De fet, va alertar que «encara tenim UCIs molt plenes i molts hospitalitzats pel virus a planta».

De fet, deu dies abans de l'inici de la primera fase de reobertura Salut calculava tenir al voltant de 400 llits d'UCI amb pacients amb coronavirus el 23 de novembre i 2.000 ingressats. I tot i així, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, va reconèixer que eren xifres per sobre de les marcades com a objectiu per a iniciar la desescalada –uns 300 llits d'UCI.

La realitat és que dilluns va començar la fase de reobertura amb 514 crítics i 2.117 hospitalitzats a planta. Ahir tot just les dades van baixar del llindar de 500 i 2.000 respectivament. Malgrat tot, la xifra de pacients a l'UCI encara està molt per sobre del previst.

Vilaplana, però, considera que malgrat que no s'hagi assolit la xifra desitjada, el Govern està actuant «correctament» i considera que la fase de reobertura era «necessària per salvar l'economia».

Malgrat tot, el president del Col·legi de Metges fa una crida a la responsabilitat individual i demana a la ciutadania que «no abaixi la guàrdia». Segons Vilaplana, la previsió és que els hospitalitzats segueixin baixant i que les xifres arribin a ser similars a les del mes de juliol per tal d'encarar una possible tercera onada amb totes les garanties.

És per això que insisteix en les tres mesures clau: distància, higiene de mans i mascareta.