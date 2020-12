Un brot afecta 26 persones de la Fundació MAP del Ripollès

El Departament de Salut ha detectat un brot de coronavirus que afecta disset usuaris de les Llars residència de la Fundació MAP del Ripollès i nou treballadors del servei de teràpia ocupacional de l´entitat. Després que el cap de setmana un empleat donés positiu, dilluns es va fer un cribratge tant als usuaris com als treballadors de la Fundació, que dona serveis a persones amb discapacitat; així, s´han pogut confirmar 26 casos positius entre el total de 84 proves PCR practicades. La informació es va donar a conèixer ahir, en una jornada en la qual els indicadors de la pandèmia van continuar a l´alça a la Regió Sanitària de Girona: la velocitat de propagació s´ha situat en 1,01, el risc de rebrot ha pujat 11 punts en 24 hores (ja és de 289) i s´han notificat quatre defuncions més i 265 nous positius.

Segons Salut, tots els afectats pel brot de la Fundació MAP són lleus o asimptomàtics, i a més s´han adoptat les mesures per contenir el brot. Després que es detectés el primer cas, les proves inicials van detectar dos positius més entre els treballadors i tres entre els residents, els quals van ser traslladats a la unitat residencial temporal La Floresta, del Consorci de Sant Gregori de Girona, per facilitar l´aïllament dels companys de pis. Dilluns es van fer les proves PCR a tots els residents de les llars i als treballadors, i es van confirmar una vintena de nous contagis; en total, hi ha disset residents afectats d´un total de 43, i nou treballadors, de 41.

La Fundació MAP gestiona a Ripoll nou pisos amb funcions de llars residències, a més d´una residència que no ha resultat afectada per aquest brot de coronavirus. També gestiona altres serveis -tampoc afectats per la malaltia-, donant atenció a unes 600 persones. En el conjunt dels serveis compta amb una plantilla de 319 persones treballadores, 160 de les quals amb discapacitat.

Fonts de Salut han afegit que «des del Departament de Salut i l´Agència de Salut Pública de Catalunya s´està fent un seguiment de la situació i de les mesures de control a totes les llars residències, juntament amb la direcció de la Fundació MAP. La situació clínica dels residents està essent vigilada i seguida diàriament pels professionals sanitaris de l´EAP Ripoll i per la Fundació».

?En el conjunt de la Regió Sanitària de Girona, ahir es va arribar als 36.424 casos positius de coronavirus, amb 1.155 persones mortes, quatre més que el dia anterior. Entre el 23 i el 29 de novembre es van declarar 35 defuncions, per 42 la setmana anterior.

El risc de rebrot ha pujat 11 punts en 24 hores i s´ha situat en 289, mentre que la setmana del 16 al 22 de novembre era de 304. La velocitat de propagació (Rt) ha pujat quatre centèsimes, fins a l´1,01 (0,79 en l´interval anterior; 0,9 és el màxim que contemmplava Salut per avançar en la desescalada). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 138 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 305. Hi ha 233 ingressats, cinc menys que dimecres.