La velocitat de propagació creix a Girona per cinquè dia seguit

La velocitat de propagació (Rt) del coronavirus ha crescut a la Regió Sanitària de Girona per cinquè dia conscutiu i s´enfila a 1,03, 25 centèsimes més que dilluns i força per sobre del 0,9 que Salut considerava un dels indicadors límit per a la desescalada. En una jornada en la qual es van registrar nou noves defuncions a Girona (el total ja és de 1.164) i 229 nous casos positius, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, van donar les primeres dades sobre el pla de vacunació de la covid-19 a Catalunya: es confia que en el primer trimestre de 2021 ja s´hagi vacunat entre 450.000 i 470.000 persones entre les residències, el personal sanitari i persones amb discapacitat severa.

Segons les dades difoses ahir per Salut, a la Regió Sanitària de Girona ja s´han registrat 36.653 casos de coronavirus, mentre que el risc de rebrot ha continuat a la baixa (ara és de 286, la velocitat de propagació ha pujat a 1,03. Actualment hi ha 221 persones ingressades per culpa de la malaltia, 51 de les quals a l´UCI.

Una localitat de les comarques gironines, Puigcerdà, és ara la segona amb el risc de rebrot més elevat de Catalunya, amb 698, per darrere de Manlleu (736) i per davant de Mollet del Vallès (693). Les tres localitats amb més velocitat de contagi són Vilassar de Mar (2,19), Mollerussa (2,13) i Canet de Mar (1,97), i pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies destaquen Banyoles (615), Manlleu (580) i Puigcerdà (540).

També ahir, el Govern va garantir que Catalunya «està preparada» per començar la vacunació conra la covid al gener. Així ho va dir el vicepresident, Pere Aragonès, després de visitar el Banc de Sang i Teixits, on s´han reservat quatre ultracongeladors amb capacitat per a emmagatzemar centenars de milers de dosis. La consellera de Salut, Alba Vergés, va confiar en arribar a entre 450.000 i 470.000 persones vacunades el primer trimestre del 2021, mentre que la subdirectora general de Promoció de la Salut i responsable de vacunació, Carmen Cabezas, defensava la seguretat de les vacunes que arribaran i descartava que el ciutadà pugui escollir quina es vol posar.

Aragonéès va voler «traslladar un missatge d´optimisme» tot i reconèixer que encara queden mesos «duríssims» i que les darreres dades sobre l´evolució de la pandèmia, que han obligat a retrassar la desescalada, no són bones. Malgrat això, assegurava que s´està a la «recta final» i demanava un sobreesforç per mantenir totes les mesures necessàries. En aquest sentit, deia que el Govern ho té tot «a punt» per poder començar a vacunar als més vulnerables «en poques setmanes» i afegia que «en pocs mesos» confia haver arribat a una immunitat de grup que permeti «deixar enrere la pandèmia» i centrar-se en la recuperació econòmica i social.

Vergés, per la seva part, apuntava que la previsió del Govern és rebre més de 900.000 dosis durant el primer trimestre. I Cabezas explicava que les primeres dosis que s´esperen són de les vacunes de Pfizer i de Moderna (i més tard la d´Oxford), i garantia tant la seguretat d´aquestes com la de la resta que es puguin acabar distribuint.