El transport públic a demanda té una mitjana de 15 usuaris al dia al Gironès i Pla de l'Estany

Les sis línies de transport públic a demanda que operen al Gironès i el Pla de l'Estany han obtingut una mitjana diària de 15 usuaris durant el primer any de funcionament. Això implica que des de l'octubre del 2019 fins a aquest novembre 3.350 viatgers han utilitzat aquest mètode de transport. Ara, el Departament de Territori i Sostenibilitat i l'empresa Teisa –que gestiona sis línies del Pla de l'Estany i el Gironès- han implementat una nova aplicació per a mòbils que permet als usuaris decidir fins a 15 minuts abans de començar el servei si agafaran l'autobús o no, en comptes d'haver de trucar per telèfon. La nova aplicació també dona informació en temps real de l'hora d'arribada al destí escollit. El transport a demanda és un servei d'autobusos que s'ofereix en nuclis rurals o disseminats per tal d'oferir una alternativa de transport públic més eficient que les línies convencionals. Els usuaris que vulguin el servei han de reservar prèviament i això permet als conductors anar només a les parades que saben que hi pujarà algú. Així, s'estalvia temps de trajecte.

El director gerent de Teisa, Àlex Gilabert, va destacar que el funcionament de les sis noves línies que hi ha a les dues comarques té una rendibilitat similar a altres línies de transport a demanda que hi ha a la zona metropolitana de Barcelona. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va insistir que la intenció del De?partament és mantenir l'aposta per aquest tipus de transport públic, ja que és «un element clau» per aconseguir «l'equitat territorial». A més, malgrat que les perspectives per a aquest 2020 són que baixi el nombre de passatgers a causa de les restriccions de mobilitat i el confinament, Calvet va avançar que el nombre de passatgers d'aquestes línies «es mantindrà o augmentarà». Amb l'ob?jectiu de potenciar aquest transport i facilitar-ne la seva reserva, les línies del Gironès i el Pla de l'Estany han estrenat una nova aplicació.