El sector turístic gironí preveu un 2021 complicat però amb signes de recuperació

El sector turístic preveu que l'any que ve, el 2021 serà encara «complicat» pels efectes de la pandèmia i les mesures de contenció que comportarà. El president de la Taula Gironina de Turisme, Jordi Martí, va explicar ahir que les previsions no són bones durant el primer semestre, però que milloraran de cara a la segona meitat d'any. Tenint això en compte, creu que tancaran el 2021 «amb signes de recuperació». Martí ho va explicar ahir en la clausura dels debats que s'han fet aquest 2020 per repensar el destí turístic de Girona. Durant la jornada, que va tenir lloc a Lloret de Mar i es va poder seguir telemàticament, el sector es va mostrar crític amb l´administració catalana, en considerar que ha menystingut el turisme i que hi ha hagut errors de comunicació, en ocasions inclús contradiccions entre consellers.

A banda dels efectes de la pandèmia, Martí va remarcar que cal millorar la connectivitat de la demarcació. «Les connexions són dolentes», va incidir el president. A més, va recordar que el sector té «l'oferta a punt per activar-se» en qualsevol moment, però que caldrà esperar les mesures que s'imposin des de les diferents administracions.

La veritat és que el sector està una mica inquiet amb la resposta que ha de venir de les administracions, i no només per les mesures que puguin imposar. L´alcalde de Lloret, per exemple, va reclamar «no crèdits tous sinó directament subvencions» per ajudar un sector que ha quedat molt tocat. La desconfiança arriba també al repartiment dels fons europeus, en considerar que el sector turístic està format per milers de microempreses, cosa que dificultarà aquest repartiment. «Es parla de 3.500 milions i encara ningú sap com es repartiran», indicava l´alcalde de Lloret. El mateix Octavi Bono, director general de Turisme, va admetre que «les dificultats de les empreses es van accentuant, i es nota ja un cansament», a la vegada que admetia que la «rigidesa» en la gestió de la pandèmia ha generat dificultats. Dulsat, alcalde de Lloret, va afegir a aquest cansament la «incertesa» de no saber quan podran tornart a treballar amb normalitat. «Si la situació actual es perllonga més enllà de maig, h haurà moltes empreses que no ho podran suportar», va advertir.

Una de les principals conclusions que han extret els experts que han participat en les jornades és la necessitat de millora en les infrastructures viàries de la demarcació. «Les connexions són dolentes, especialment a les zones de muntanya», assenyalen. Per això reclamen una aposta més decidida pel transport públic dins de la demarcació per afavorir la mobilitat de turistes. D´altra banda, també demanen més vols a l'aeroport de Girona i critiquen que la política aeroportuària se centri en omplir les pistes del Prat, descuidant la resta del territori.

Tot i això, el sector turístic ha remarcat la importància de pensar en clau ambiental. En aquest sentit, la taula també ha recomanat als empresaris que tendeixin a les edificacions més sostenibles. Malgrat tot, el sector coincideix en valorar positivament algunes de les inversions fetes com ara les vies verdes que incentiven un tipus de turisme actiu i verd.

Un dels reptes que s'ha plantejat en les conclusions del debat és la necessitat de desestacionalitzar el turisme. Es tracta d'un objectiu recorrent per a moltes destinacions, però ara es fixen l'objectiu de promocionar el territori gironí a nous mercats i segments turístics que impliquin les estades fora dels mesos d'estiu. En aquest sentit, creuen que el big data i la digitalització permetran promocionar el territori a mercats propers de forma instantània.