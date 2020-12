Els indicadors de la pandèmia a Girona tornen a empitjorar

A l´espera dels efectes del pont de la Puríssima, que s´han de notar aquesta setmana, les dades epidemiològiques de la Regió Sanitària de Girona van tornar a empitjorar. L´augment més significatiu es va produir als hospitals, on van ingressar nou gironins més respecte al dia anterior. Els crítics, però, es van estabilitzar i ahir n´hi havia un menys.

Seguidament, el risc de rebrot va créixer catorze punts fins a 269 i es manté en risc molt alt. La velocitat de propagació del contagi també va augmentar dues centèsimes i es va tornar a situar per sobre d´1, que és el llindar fixat per Salut per mantenir la pandèmia sota control. Finalment, es van sumar 207 positius nous, un 31% més que el dia anterior, i van morir tres persones per coronavirus, totes en centres sanitaris o sociosanitaris.

Respecte a la situació dels hospitals gironins, al Trueta hi ha 62 pacients ingressats i 24 a l´UCI i al Santa Caterina n´hi ha 57 d´hospitalitzats i tretze a l´UCI. A l´hospital de Campdevànol, on hi ha decretat un brot, hi ha disset pacients aguts ingressats per coronavirus, dos més que divendres, i dotze al sociosanitari, tres menys. A Figueres hi ha 33 ingressats, set més que la setmana anterior, i s´han produït tres defuncions en una setmana. A Blanes hi ha catorze pacients, des de dijous s´han registrat cinc ingressos i nou altes.

D´altra banda, Salut va anunciar ahir que repetirà el cribratge intensiu a Banyoles per frenar el contagi, que encara és molt elevat. Les proves amb testos antigènics ràpids es faran dijous i divendres al pavelló de la Draga. Banyoles va ser el primer municipi, juntament amb Olot, que va acollir els primers cribratges intensius a la Regió Sanitària de Girona, que es van organitzar entre el 25 i el 27 de novembre. S´ha decidit tornar a convocar un nou cribratge a Banyoles donada l´alta incidència que encara hi ha actualment en el municipi. Aquesta última setmana el risc de rebrot se situa als 510,09 i s´han detectat 64 casos positius.

El virus tampoc dona treva a Catalunya. Ahir els indicadors també van empitjorar amb més de 1.500 persones hospitalitzades, de les quals 344 estan greus a l'UCI, sis més que diumenge. La velocitat de transmissió del coronavirus, després de diversos dies baixant, va pujar tres centèsimes i es va situar en 0,94, mentre que el risc de rebrot va créixer deu punts i va passar de 171 a 181.