Una nova contradicció del Govern, ara pel pont

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, afirma que van equivocar-se, que no allargar les limitacions de mobilitat pel pont de desembre «va ser un error» i que s'hauria d'haver allargat el confinament perimetral als dies festius. Així va reafirmar-ho ahir en roda de premsa el conseller, insistint en la importància de vigilar durant les festes de Nadal: «Pretenem generar un sentit d'autoresponsabilitat (a les cases)».

Tanmateix, membres del Govern sembla que no ho veuen ben bé així. El coordinador de la unitat de seguiment de la covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, va explicar que l'increment dels casos els dies següents al pont de desembre «no sembla tan important» com semblava inicialment. Segons Mendioroz, podria respondre a diagnòstics «diferits» perquè més gent va fer-se proves a partir del dia 8 i, d'acord amb les dades de positivitat dels tests d'antígens (TA), hi ha «oscil·lacions» que indiquen ara que la pujada no és «tan gran» com s'esperava. «No és un creixement exponencial però estem en una situació de creixement», va afegir la consellera Alba Vergés, que igualment va seguir demanant «prudència».

Especialment de cara als dies de Nadal, el coordinador de la unitat covid va demanar que tothom sigui conscient que és una situació «de màxim risc» i que és molt important mantenir les bombolles de convivència i seguir les instruccions que s'han anat anunciant per disminuir el risc de contagi.

En aquesta mateixa intervenció, el conseller va explicar que degut a les restriccions de moviment establertes, durant les festes de Nadal i Cap d'Any un agent podria requerir a algú que es desplaci que acrediti que va a un domicili dels seus pares o a una segona residència. De la mateixa manera, va demanar als comandaments de les policies locals de Catalunya un «increment de la coordinació» amb els Mossos d'Esquadra per controlar i sancionar les restriccions relacionades amb el coronavirus. Ja que exposen «la necessitat de reforçar les estratègies comunes de tots dos cossos policials quant als processos d'inspecció i sanció».