Nova demanda per retirar la candidatura de la Biosfera

En Comú Podem s'ha sumat a SOS Costa Brava i a la CUP i també insta la Diputació de Girona a retirar la candidatura de la Costa Brava com a Reserva de la Biosfera, després que aquesta hagi rebut un primer informe desfavorable del comitè espanyol del projecte. El diputat David Cid considera que aquesta candidatura «no pot ser un rentat de cara a les polítiques antiecològiques del Govern i una estratègia per augmentar el turisme».

«Creiem que les polítiques que s'estan duent a terme en el territori van en la direcció contrària al que suposaria una veritable candidatura a la Reserva de la Biosfera», ha assenyalat Cid, que és el portaveu dels comuns a la comissió de Territori. Per al diputat, les polítiques urbanístiques no «estan essent tan ambicioses com caldria per protegir un territori que ja està densament poblat i sobretot amb una alta ocupació urbanística en el seu conjunt».