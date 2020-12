Banyoles invertirà 142.064 euros en asfaltar tretze voreres en mal estat

L'Ajuntament de Banyoles ha aprovat un nou pla de voreres amb l'objectiu de reparar i fer el mateniment de les que es troben en més mal estat. El nou pla, que té una inversió prevista de 142.064,53 euros, preveu actuar en tretze trams de carrers situats en zones d'habitatges on hi ha una gran afluència de vianants i en les voreres que presenten mal estat i degadació per envelliment dels materials, pel pas de continuat de vianants i per les entrades als guals. També s'actuarà en voreres que no estan acabades.

El consistori actuarà en trams dels carrers Estartús, Sant Jordi, Avi Serra, Mestre Mateu, Camós, Nostra Senyor del Collel, Puig d'en Colomer, Telers, Sardana, Pere Alsius i Bertran Samasó, a més del passeig Darder i el passeig Lluís Marià Vidal.

Paral·lelament, des de l'Ajuntament també s'ha executat ja una nova fase del pla d'accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques. Les obres, amb un pressupost de 48.367,21 euros, s'han centrat en la formació de passos accessibles als carrers del Mas Verdaguer, Pla de la Coromina, Progrés i Remei; a la carretera de Camós, a la ronda Canaleta, al passeig Mossèn Constans i a l'avinguda de la Farga.