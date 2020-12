El Bisbat de Girona ha celebrat enguany 301 confirmacions

Un total de 301 joves i adults de la Diòcesi de Girona han rebut durant aquest 2020 el sagrament de la confirmació de mans del bisbe, Francesc Pardo. Les celebracions s'han dut a terme en una quinzena de poblacions, i després d'un camí de preparació i formació gràcies a la col·laboració dels catequistes.

Com ha passat en tants altres àmbits, enguany, el nombre de confirmands s'ha vist reduït principalment a causa de la crisi sanitària per la covid-19, ja que diverses parròquies han hagut d'ajornar la celebració del sagrament per al proper any.

En les homilies d'aquestes celebracions que sí que s'han pogut realitzar, el bisbe ha encoratjat els joves i adults confirmats a viure la fe amb plenitud,i els ha enviat en missió, tot recordant les paraules de Jesús recollides per sant Marc: «Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l'evangeli a tota la humanitat».