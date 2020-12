La Generalitat ha d'indemnitzar un mosso per haver-lo posat en risc davant la COVID-19

Un jutjat de Girona condemna la Generalitat a indemnitzar amb 2.000 euros un mosso per haver-lo posat en risc davant la covid-19. L'agent, que treballa a la divisió de Trànsit, pateix asma i insuficiència renal crònica. Tot i que quan va començar l'estat d'alarma el policia va sol·licitar no anar a treballar perquè era de risc, això no se li va permetre fins a finals de març. A més, va arribar a rebre un informe d'una doctora on se li deia que treballés «amb guants» i que, si el metges que tenen patologies com la seva es quedessin a casa, «ningú atendria els malalts». El jutjat condemna la Generalitat per no actuar «amb més celeritat» i conclou que va vulnerar el dret fonamental a la salvaguarda de la integritat física i moral.

El 19 de març, el mosso d'esquadra va sol·licitar poder-se agafar permís. Va fer saber les patologies que tenia tant als seus superiors com a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia. Però durant gairebé deu dies, fins al 27 de març, es va veure obligat a treballar «fent patrullatge i aquelles tasques ordinàries del seu lloc de treball». I això, recull el jutjat, amb «l'angoixa» que li suposava el fet que pogués infectar-se per coronavirus.

Entremig, a més, el policia va rebre un informe de la responsable de seguiment i valoració mèdica. En aquest escrit, la doctora li deia, textualment, que podia fer la seva feina «amb guants». I a més, posava en dubte que tant l'asma com la insuficiència renal fossin motius de pes per concedir-li el permís.

«Si fos com vostè diu, el document diria que tots els que tenen algun tipus de patologia susceptible no haurien de sortir de casa», deia la metgessa, a l'escrit que recull el jutjat. I hi afegia: «I això, precisament és el que s'intenta evitar en tasques que constitueixin servei essencial com és la policia. Si els metges fessin el que vostè proposa ningú atendria els malalts».

Finalment, el 31 de març la Direcció General de Policia va considerar l'agent «especialment sensible», i va ordenar-li que es confinés. Això, però, després que s'hagués vist obligat a fer carrer fins aleshores.

El mosso d'esquadra va portar l'afer als tribunals, perquè considerava que se li havia vulnerat el dret fonamental a la salvaguarda de la integritat física i moral. I ara, el Jutjat Contenciós Administratiu Número 3 de Girona ha estimat parcialment el seu recurs i li ha donat la raó. La sentència no és ferma i es pot recòrrer davant el TSJC.

El sindicat USPAC, els serveis jurídics del qual han portat el cas, subratlla que la sentència del jutjat gironí és pionera a l'hora «de condemnar econòmicament una Administració per la gestió de la covid-19». El sindicat, a més, ho aprofita per carregar contra la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia. Critica que la seva responsable «va posar en risc la vida del company» a l'hora de «no adoptar les mesures necessàries per a la seva protecció». I a més, USPAC avança que la indemnització obre la via a què altres mossos que s'hagin trobat en situacions similars també puguin reclamar compensacions.