Els alcaldes del Ripollès i la Cerdanya consideren «insuficients» les ajudes

Els consells comarcals i els alcaldes del Ripollès i de la Cerdanya van reunir-se telemàticament ahir amb el Govern per valorar les restriccions implementades al territori per frenar la propagació de la covid-19. Els batlles van queixar-se que els ajuts són «del tot insuficients» perquè no han tingut en compte tots els sectors afectats. Lamenten que s'hagin quedat fora les escoles d'esquí, el sector primari o els transportistes, entre d'altres. A més, van retreure a la Generalitat que els ajuts s'hagin dissenyat «sense escoltar el territori».

També van criticar que s'hagin destinat molts recursos a controlar els accessos a la comarca, però lamenten que no els consta «cap aportació de recursos al sistema sanitari per reforçar-lo». En aquest sentit, van lamentar que una setmana després de l'entrada en vigor del tancament perimetral i de les restriccions d'activitats determinades, ni els alcaldes ni tampoc el president comarcal van poder donar resposta a la majoria d'inquietuds d'empresaris, treballadors, i a la resta de població en general. Segons lamenten a través d'un comunicat, els ha tocat «afrontar amb incertesa i manca d'informació aquestes circumstàncies greus i sobrevingudes».

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, que va recordar que entre principis de desembre i fins al dia de Reis la facturació dels sectors vinculats al turisme l és d'un 40% respecte al conjunt de la temporada. Amb tot plegat, considera que amb els ajuts del Govern «no se soluciona el problema» que tenen, per exemple, els restaurants que no poden obrir aquests dies. A més, va ressaltar el fet que darrere d'aquests negocis n'hi ha d'altres que també se'n veuen afectats, com ara els productors o comerços que els abasteixen.

Piñeira va demanatr que hi hagi una única convocatòria per demanar els ajuts, fent que els diversos departaments del Govern es coordinin de forma interna. En aquest sentit, també ha dit que el procés de tramitació i l'arribada d'aquests ha de ser «àgil» i va explicar que des de l'executiu els han transmès la voluntat de publicar-los al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 7 de gener, amb la idea que es puguin cobrar a finals del mateix mes. A més, va afirmar que les restriccions han deixat la comarca en «crisi sistèmica».

El també vicepresident del Consell Comarcal de la Cerdanya també va dir que a la reunió també s'havia demanat que els controls policials es cenyeixin a tancar el perímetre de la comarca, permetent, per tant, el trànsit entre els seus municipis. Així, va citar el cas de l'enclavament de Llívia, que està rodejat de territori administrat per França, on per accedir-hi s'estan registrant cues pel fet que els mossos paren els vehicles que circulen de Puigcerdà just a al límit amb l'Alta Cerdanya.