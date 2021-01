Les carreteres gironines tanquen l'any amb un descens del 37% de víctimes mortals

Les carreteres gironines han tancat l'any amb un una caiguda d'un 37% de morts. El Servei Català de Trànsit va difondre ahir el balanç de sinistralitat del 2020 on s'hi aprecia una disminució generalitzada de víctimes mortals a tot Catalunya. Es tracta d'una de les conseqüències positives de les restriccions imposades amb motiu de la pandèmia del coronavirus i que han impactat directament en la mobilitat de la població.

Durant l'any 2020 han mort 17 persones en carreteres gironines interurbanes a conseqüència d'accidents de trànsit. Es tracta de la xifra de víctimes més baixa de les quatre províncies catalanes. Lleida n'ha computat una més (18), Tarragona 24 i Barcelona és la més afectada amb 46 morts.

El balanç de Trànsit, que exclou els accidents ocorreguts dins dels municipis, apunta que s'han registrat 10 víctimes menys que l'any 2019, quan la disminució va ser del 23%.

L'últim mes de l'any va comptar amb una víctima mortal. De fet, els únics mesos de l'any sense víctimes mortals van ser l'abril, l'agost i el novembre.

El mes de l'any amb més víctimes ha estat el juny, amb quatre morts, i el segueix el febrer amb tres víctimes de trànsit.

Els últims cinc anys s'ha produït un augment de les víctimes mortals després d'un 2014 que va tancar amb 20 morts a les carreteres, i l'any 2016 va ser especialment negre amb 49 accidentats mortals. L'any 2019 va tornar a revertir la situació i va tancar amb 27 morts.

Amb tot, per tal de tenir una perspectiva més clara de l'evolució de la sinistralitat, Trànsit també difon xifres de fa una dècada, on es fa més evident que la mortalitat ha disminuït considerablement en deu anys. Així, la caiguda de morts des del 2010 és del 73,8%, ja que aquell any es van registrar 65 víctimes mortals. Es tracta de la davallada més pronunciada de les quatre demarcacions pel que fa a la comparativa de l'última dècada.

Pel que fa a col·lectius vulnerables, la mortalitat s'ha mantingut molt elevada, amb set víctimes, tres menys que l'any passat. Fins al 31 de desembre han mort 4 motoristes, 1 ciclista i 2 vianants, mentre que el 2019 van morir 5 motoristes, 3 ciclistes i 2 vianants.

A Catalunya, la davallada d'accidents mortals a les carreteres externes als municipis ha estat d'un 39,7%, amb 105 víctimes davant les 175 del 2019. S'han registrat 96 accidents viaris, que suposen una reducció del 40% respecte dels ocorreguts el 2019.

La comparativa amb el 2010 revela que les víctimes s'han reduït un 57,3%, any en què van perdre la vida 246 persones.

Durant el mes de desembre hi ha hagut 8 víctimes mortals, la mateixa xifra que l'any passat, i de fet Trànsit subratlla que és l'únic mes de l'any que no ha experimentat un descens de víctimes, a banda de gener i febrer, quan encara no s'havien efectuat restriccions de mobilitat per la covid-19.

Del conjunt de víctimes, 21 han estat motoristes, 8 ciclistes i 11 vianants, un còmput total de 40 morts de col·lectius vulnerables que l'any passat va ser de 70, amb 49 motoristes, 9 ciclistes i 12 vianants morts. Trànsit incideix que malgrat la reducció de les víctimes a les carreteres, aquests col·lectius tenen un pes «mot inferior» en la mobilitat, i apel·la a la necessitat d'una convivència «respectuosa» a la xarxa viària per reduir les víctimes. A més, apunta que enguany s'ha detectat un augment d'usuaris de bicicleta a les carreteres interurbanes.

Una de les casuístiques més destacades del balanç català és l'augment de víctimes en furgonetes, que ha passat de 9 l'any passat a 12. Davant d'això, Trànsit insisteix que cal tenir un bon manteniment dels vehicles a banda de respectar els límits de velocitat i les hores de descans.

També han augmentat els accidents mortals amb un únic vehicle implicat, tot i que durant el desembre la tendència s'ha estabilitzat. Així, l'any 2020 el 38% dels accidents han tingut lloc amb un sol vehicle, una tendència que l'any anterior suposava el 33% del total. El 2010 el percentatge era del 28%. Trànsit explica que aquests sinistres solen tenir relació amb distraccions al volant i amb la velocitat excessiva, i alerta de l'ús del mòbil com un dels factors de risc més comuns.

Com és habitual, la sinistralitat és estacionada, i durant els caps de setmana augmenta especialment. De fet, el 51,4% de les víctimes ha mort durant aquesta franja.

Pel que fa a les carreteres amb més víctimes mortals, l'N-340 i l'AP-7 encapçalen les vies amb més morts, amb 8 i 6 accidentats respectivament. L'A-2, la C-58, l'N-260 i l'N-240 han registrat 4 víctimes cadascuna.