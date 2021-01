França endureix el toc de queda per a sis milions de persones

França ha endurit des d'aquest dissabte el toc de queda a quinze departaments de país, les zones on la situació epidemiològica s'ha deteriorat més en les últimes setmanes. Ho va anunciar aquest divendres el portaveu de Govern, que també va avançar que els museus, teatres i cinemes no reobriran el 7 de gener.

Els quinze departaments afectats, on el toc de queda passarà de les 20.00 a les 18.00 hores i fins a les 06.00 del matí, es troben a l'est i el sud-est de país, dividits en les regions de Gran Est, Auvenia-Roine-Alps, Provença-Alps-Costa Blava i Borgonya-Franc Comtat.

Una mesura que coincideix amb la decisió avançada dimarts passat pel ministre de Sanitat, Olivier Véran, que parlava de vint departaments afectats en lloc dels quinze en què finalment s'ha aplicat la restricció. La resta de país manté el toc de queda iniciat el passat 15 de desembre, entre les 20.00 i les 06.00 hora local.

«El toc de queda permet limitar les interaccions socials que hi pot haver en l'àmbit privat. Sabem que és aquí on el virus s'expandeix més. Avançant el toc de queda a les 18.00 hores limitem encara més les trobades», va dir el portaveu, Gabriel Attal, a la cadena TF1 aquest divendres. Attal ha indicat que la setmana que ve tornaran a avaluar la mesura en funció de la situació epidèmica.

El portaveu de l'executiu ha afegit que la reobertura de centres culturals prevista per al 7 de gener no tindrà lloc, després d'haver estat posposada ja una vegada, el passat 16 de desembre. «No serà possible reobrir els establiments culturals el 7 de gener», va dir Attal, que no va precisar una nova data sobre aquesta mesura que afecta sobretot a teatres, cinemes, museus i altres sales culturals.

Per la seva banda, la reobertura de bars, restaurants i gimnasos segueix fixada pel proper 20 de gener. El Govern descarta de moment un tercer confinament davant el temor repunt de l'epidèmia i una tercera onada. En l'últim dia, les autoritats van anunciar que hi va haver prop de 20.000 nous contagis, després dels més de 26.000 notificats dimecres i més d'11.000 dimarts.

Mentrestant, al Regne Unit, el president de Col·legi de Metges britànic, Andrew Goddard, ha considerat que Nadal i la nova variant del coronavirus tindran «un gran impacte» en les pròximes setmanes a la propagació del virus al país, on en els últims dies s'han registrat més de 50.000 casos diaris. Dijous passat s'hi va notificar el major nombre de contagis per dia des de l'inici de la pandèmia, amb 55.892 nous infectats.

Goddard va dir a la BBC que les actuals xifres de contagis són «bastant baixes» davant del que els experts anticipen per d'aquí una setmana. I va confessar la «preocupació» dels treballadors sanitaris davant la situació dels pròxims mesos.

A Gibraltar, el govern ha decretat el confinament general de la seva població per 14 dies, després de les xifres de contagis «notablement altes i preocupants» registrades en els últims dies al Penyal, que situen els contagis en 973 casos actius.

Segons ha assenyalat el ministre principal de Gibraltar, Fabian Picardo, en un comunicat, la mesura suposarà un confinament total de 24 hores. Els gibraltarenys només podran sortir de casa seva per treballar, fer compres essencials o passejar amb nens. El confinament té excepcions justificades per raons sanitàries, nens i persones amb necessitats especials, custòdies compartides, visites justificades a gent gran o malalts, o passejar gossos.