Ciutadans reclama mesures per reduir l'increment del rebut de la llum

El candidat de Ciutadans per Girona al Parlament, Jean Castel, considera que «no pot ser» que, en plena pandèmia i onada de fred, el rebut de la llum hagi pujat «tan desproporcionadament». «Molta gent ho està passant molt malament a la província de Girona», va advertir ahir durant una visita a Salt, on va voler copsar de primera mà la situació que pateixen moltes famílies gironines. Per això, va reclamar que es prenguin «totes les mesures necessàries» per reduir aquest increment en el rebut.