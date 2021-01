La Policia Municipal d'Olot denuncia dues persones per fer pintades a edificis de la ciutat

La Policia Municipal d'Olot ha enxampat dues persones que havien realitzat pintades en llocs no autoritzats, principalment edificis de propietat pública i privada de diversos barris de la ciutat. La primera denúncia va tenir lloc cap a la una de la matinada del 10 de gener quan els agents van detectar els sospitosos amb una conducta estranya pels carrers de la població. Com que van sospitar que podien estar incomplint les mesures de confinament per la covid-19, els hi van fer un seguiment i les indagacions van permetre comprovar que un dels joves seria l'autor de diversos grafits en façanes d'edificis de la ciutat.

Per aquest motiu, els policies van aturar, identificar i denunciar el jove, de 18 anys i veí d'Olot. La investigació posterior, amb reportatges fotogràfics i actes aixecades, va servir per relacionar aquest jove amb un total de 15 pintades localitzades en espais no autoritzats.

La segona denúncia va tenir lloc el 12 de gener quan una patrulla de la Policia Municipal d'Olot va rebre l'avís d'un ciutadà alertant que havia detectat un grafiti a la façana de la seva propietat. Després de localitzar-ne un altre de les mateixes característiques en un altre espai de la ciutat, els agents van poder identificar l'autor de les pintades, que es tractava d'un home de 31 anys.

Tots dos han estat denunciats per infraccions a l'Ordenança Municipal de Convivència i Via Pública d'Olot amb la imposició d'una multa de 150 euros per cada pintada.