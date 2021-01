El Síndic de Greuges investigarà els talls de llum en diversos barris i els provocats per Filomena

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha obert una investigació d'ofici arran dels talls de llum continuats en diversos barris de Catalunya i especialment a la Terra Alta i el Priorat arran del temporal Filomena. Per la seva banda, l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) ha demanat que no es criminalitzi els barris afectats excusant els talls per la producció de marihuana, i espera que la Generalitat fiscalitzi més l'estat de la xarxa d'Endesa.

El Síndic investigarà el paper de l'administració i de la companyia elèctrica Endesa. Ribó ha demanat informació a la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, del Departament d'Empresa i Coneixement, i a Endesa. En concret, el Síndic vol conèixer el nombre de municipis afectats i la duració dels talls i incidències en el subministrament elèctric, les causes que els han provocat, i també les mesures adoptades per garantir els drets de les persones usuàries de tenir un subministrament elèctric de qualitat.

Ja al desembre, el Síndic va iniciar una investigació per estudiar els talls freqüents del subministrament elèctric en diversos barris de Catalunya, ateses les informacions que li arribaven dels reiterats talls de subministrament elèctric en diferents barris de Catalunya, alguns a la capital catalana. El Síndic té coneixement d'afectacions, com a mínim, als barris de Torre Baró (Nou Barris) i el Raval (Ciutat Vella), a Barcelona, i al barri del Culubret, a Figueres, i ha rebut queixes procedents de Badalona, Terrassa, Sabadell, Ripollet i Cerdanyola del Vallès. En tots els casos els veïns denuncien talls de llum intermitents i diaris, en diversos casos d'hores. Per les informacions publicades, aquesta realitat es repeteix any rere any, però amb l'hivern de la pandèmia, en què s'obliga a passar més hores a casa, s'està vivint pitjor que mai. Cal destacar que els talls es produeixen en barris que han notat moltíssim els efectes de la crisi derivats de la pandèmia, i els veïns manifesten que se senten abandonats i desatesos per les administracions.

El Síndic recorda que el Codi de consum de Catalunya considera que els subministraments són un servei bàsic, és a dir, uns serveis de caràcter essencial i necessaris per a la vida quotidiana o que tenen un ús generalitzat entre les persones consumidores. A més, la Llei del sector elèctric assenyala que el subministrament d'energia elèctrica constitueix un servei d'interès econòmic general, ja que l'activitat econòmica i humana no es pot entendre avui dia sense la seva existència.

El Síndic ja va obrir una actuació d'ofici l'any 2017 arran dels talls que van patir diversos municipis de les comarques del Pallars Jussà, l'Alt Urgell, la Noguera, el Solsonès, les Garrigues, el Segrià, l'Urgell i la Segarra, com a conseqüència d'una nevada primaveral que va tenir lloc el 25 de març. En aquella ocasió, el Síndic va tancar l'actuació d'ofici després que el Departament d'Empresa i Coneixement comuniqués la incoació d'un expedient sancionador contra l'empresa distribuïdora, que era Endesa.

En l'informe 'El dret als subministraments bàsics (electricitat, aigua, gas)', que el Síndic va presentar el 2014, es recomanava que les empreses distribuïdores informessin trimestralment els ajuntaments respectius del nombre de talls del servei de subministrament d'electricitat per impagaments i de les altres incidències rellevants, especialment les que afectin els col·lectius especialment protegits. També se suggeria una actualització de les quantitats (30 euros o el 10% de la primera facturació completa) que el reglament estatal determina que les empreses distribuïdores d'electricitat han d'abonar a les persones consumidores en concepte d'incompliment de la qualitat individual pel que fa a l'atenció prestada.

L'any 2010 el Síndic va obrir una actuació d'ofici arran d'una intensa nevada que el mes de març va afectar greument el subministrament elèctric i també les infraestructures de transport i comunicació. Anteriorment, el gener del 2004 el Síndic havia presentat al Parlament l'informe 'El servei públic de subministrament elèctric', una reflexió sobre els drets dels ciutadans.

Per la seva banda, l'APE ha reclamat poder participar a les reunions que la Generalitat manté amb Endesa i els municipis més afectats. "Fins ara, l'actuació de la Conselleria no ha estat a l'alçada i ha consistit en comprar al 100% el relat d'Endesa, que vincula els talls exclusivament a les suposades connexions irregulars que deriven de plantacions de marihuana", critica l'APE, que lamenta que la Generalitat no esmenti l'estat de les xarxes de distribució propietat d'Endesa. L'APE diu que afirmacions com aquesta, "que situen tota la responsabilitat sobre les veïnes i, per tant, no posen el focus sobre la companyia, serveixen per criminalitzar els barris afectats i són impròpies d'un Govern que teòricament hauria de defensar els drets bàsics de la ciutadania, com és l'accés als subministraments".

"A més, durant aquestes últimes setmanes, en les quals hi ha hagut un augment considerable del consum elèctric domèstic per culpa del fred, hem pogut veure com la problemàtica s'ha generalitzar a tot el territori català, invalidant l'excusa dels cultius de cànnabis com la principal causa", conclou.

Segons les dades fetes públiques, fins a 390.000 persones de 29 municipis diferents podrien ser víctimes dels talls continus d'Endesa, una xifra que representa el 5% de la població catalana. Davant d'aquesta realitat, vincular els talls a les plantacions és "una broma de mal gust". Per això, reclamen que el Departament d'Empresa i Coneixement i el conseller Ramon Tremosa prenguin la iniciativa i exigeixin solucions immediates a Endesa, "sense oblidar els canvis estructurals que l'actual xarxa de distribució a molts barris de Catalunya, totalment obsoleta, necessita".