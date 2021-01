Suspès l'Aplec de Sant Antoni de la Vall d'en Bas del cap de setmana

L'organització de l'Aplec de Sant Antoni de Puigpardines s'ha vist obligat a suspendre la celebració aquest diumenge 17 de gener de la tradicional celebració de l'aplec. El principal motiu és l'actual situació provocada per la pandèmia de la covid-19, que impedeix que es puguin celebrar festes populars pels riscos que suposaria per a la població.

El municipi de la Vall d'en Bas es va crear l'any 1968 per la fusió dels antics municipis de Sant Esteve d'en Bas, Sant Privat d'en Bas, Joanetes i la Pinya. Aquesta unió, però, no ha fet que cadascun dels pobles que conforma la Vall hagi perdut la seva pròpia personalitat, per això cada municipi celebra la seva pròpia festa major o el seu propi aplec. El Sant Antoni de Puigpardines és el primer de l'any.