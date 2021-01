Jordà: «Com més força tinguem, més unilateralitat podrem aplicar»

La candidata d'ERC per Girona, Teresa Jordà, va defensar ahir una vegada més la necessitat d'una amnistia per als presos de l'1 d'octubre, tot considerant que aquesta és l'única via per trobar una sortida política entre Catalunya i l'Estat. Tot i això, va recordar que els independentistes mantenen «sempre la mà estesa», però va recordar que «la paciència té límits» i que cal preparar-se per si cal «tornar a desbordar el règim monàrquic, si s'enroca en l'immobilisme o si, fins i tot, involuciona». Jordà va participar ahir al vespre en l'acte de cada dilluns de Girona Vota, que es va fer de forma telemàtica.

Jordà va recordar que la unilateralitat de l'1-O va ser el resultat «d'una manca de diàleg del Govern espanyol durant anys». «L'any 2012 la ciutadania potser no ho hauria entès, però ens vam anar carregant de raons», va indicar. De cara al futur, va defensar que cal guanyar consens social i «força democràtica»: «Com més força tinguem, més unilateralitat podrem aplicar», va afirmar.