Girona arriba als 50.000 contagis

La xifra de contagis per coronavirus a la Regió Sanitària de Girona ja ha arribat als 50.000 des que la pandèmia va arribar a la demarcació. Concretament, ahir Salut va notificar-ne 397, un 62% més que el dia anterior, i el total acumulat s'eleva a 50.382. D'aquests, la majoria s'han detectat per PCR o test d'antigen, és a dir, 47.466. Seguidament, 155 són epidemiològics, 507 són probables, 408 s'han detectat per test ELISA i, finalment, 1.846 s'han decretat per test serològic.

Si es fa una anàlisi dels resultats de les PCRs i tests d'antígens proporcionats per Salut de tot aquest període de temps, es pot observar que hi ha hagut diversos pics de contagi. Des de l'1 de març, el dia que se n'han diagnosticat més és el 26 d'octubre, en plena segona onada. Un total de 856 persones van resultar positives d'alguna d'aquestes proves. Val a dir que les xifres més altes d'infectats s'han detectat durant la tardor, que és quan es van començar a fer cribratges i testos massius.

Contràriament, malgrat que la pressió assistencial va ser més severa durant la primera onada, llavors no es feien tantes proves. De fet, la xifra més alta de contagis de la primavera es va produir el 17 d'abril, amb un total de 217.

De moment, aquesta tercera onada també està deixant xifres molt elevades. Sense anar més lluny, l'11 de gener se'n van diagnosticar 541, xifra similar a la del 4 del mateix mes, quan 537 persones van resultar positives.

D'altra banda, respecte a les dades d'ahir, es van sumar sis noves defuncions. Dues d'aquestes han tingut lloc a residències, una altra a un centre sanitari i la resta encara no s'ha classificat. Seguidament, hi havia dos hospitalitzats més respecte al dia anterior i tres crítics més.

Pel que fa als indicadors de contagi, van seguir baixant per tercer dia consecutiu. D'una banda, el risc de rebrot va recular trenta-sis punts fins a 561 i la taxa de reproducció del virus (Rt) va baixar deu centèsimes fins a 1,03 i la xifra ja s'acosta al llindar d'1, que és un dels objectius fixats per Salut per mantenir la pandèmia sota control. Com a curiositat, la comarca del Ripollès és la segona de Catalunya amb la transmissió més baixa (0,72) i, en canvi, Sant Feliu de Guíxols és el municipi de més de 20.000 habitants que la té més elevada (2,52). D'altra banda, és la segona ciutat amb el risc de rebrot més elevat (1.352 punts). En sis dies, la taxa s'ha més que triplicat.

Es disparen els crítics

D'altra banda, les UCIs catalanes van patir ahir una forta sotragada. Salut va notificar quaranta pacients crítics més fins a arribar a 590. El total ja frega el pic de la segona onada, que va ser de 594, i la dada també representa una aproximació al 50% d'ocupació dels llits de les UCIs amb pacients amb COVID-19.

Com a bona notícia, per segon dia, van tornar a disminuir tant el risc de rebrot, com la velocitat de contagi i la positivitat, i també va baixar en 21 el nombre d'hospitalitzats, encara que el de morts no deixa d'augmentar i es van notificar 74 defuncions per coronavirus.

Concretament, el risc de rebrot (EPG), índex de creixement potencial de l'epidèmia, va baixar 45 punts des de dilluns i es va situar en 709, mentre que la velocitat de contagi (Rt), que mesura la rapidesa amb què es propaga l'epidèmia, es va situar en 1,15 -cada 100 infectats contagien 115 persones de mitjana- quan dilluns era d'1,31.

També la positivitat, és a dir, el nombre de positius per cada cent proves que es fan, va seguir baixant per cinquè dia consecutiu i ja era del 8,95 per cent, quan dilluns el percentatge era del 9,59. D'altra banda, Salut va notificar 4.136 positius.

Finalment, la incidència acumulada dels darrers catorze dies és molt elevada ja que frega els 700 casos per cada 100.000 habitants.

Situació als geriàtrics

Finalment, un total de 137 residències de gent gran, que suposen el 13,1% de les 1.045 que hi ha a Catalunya, estan en una situació greu de coronavirus, 34 més que fa una setmana. Seguidament,119 geriàtrics més (11,3% del total) i els mateixos que la setmana passada tenen residents contagiats i estan en situació taronja, encara que són brots controlats. La gran majoria, 789 residències (75,5%), estan en situació verda i lliures del virus, segons Salut.

A la Regió Sanitària de Girona n'hi ha cinc amb situació complicada, dos menys que la setmana passada. A més, vint-i-dos tenen casos però estan controlats i, finalment, vuitanta-sis estan lliures de virus. Salut classifica les residències -en les quals viuen aproximadament unes 55.000 persones-per colors segons la situació.