La Policia Local de Ripoll fa més de 2.100 serveis en dos mesos, la majoria pel confinament i les restriccions

L'activitat de la Policia Local de Ripoll s'ha disparat en els últims mesos per la pandèmia, el confinament comarcal d'abans de Nadal seguit del municipal encara vigent. Entre el desembre passat i aquest gener, van fer un total de 2.115 serveis, motivats sobretot per les restriccions de mobilitat. Durant aquest període han posat 123 denúncies per incomplir les restriccions de la pandèmia. La majoria, 91, són per incomplir el toc de queda i passejar per la ciutat sense justificació. També hi ha 21 denúncies per no dur correctament la mascareta o no portar-ne.

La Policia Local de Ripoll també ha denunciat altres incompliments de la normativa vigent, com ara consumir de manera compartida a la via pública, no mantenir la distància física interpersonal, per fumar a la via pública i per desobediència i resistència als agents de l'autoritat.

Durant el novembre i desembre del 2020, també s'han fet 212 controls a les zones de transport públic, tant a l'estació de Renfe com a l'estació d'autobús, i establiments de restauració. També s'ha reforçat la vigilància al mercat ambulant de dissabte, juntament amb l'empresa de seguretat Protecta i Protecció Civil Ripoll.

Aquests dies, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Policia Local, també ha atès nombroses trucades demanant informació de les noves mesures per la Covid-19.

A banda d'aquestes actuacions relacionades amb la pandèmia, el cos policial ha seguit fent les actuacions i serveis propis de seguretat ciutadana com vigilància a les entrades i sortides dels centres escolars, patrullatge urbà i atenció ciutadana, entre d'altres.