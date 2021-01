La Garrotxa fomenta la rehabilitació energètica

Catorze municipis de la Garrotxa s'uneixen al GarrotxaDomus, un programa pioner de rehabilitació energètica d'habitatges de la comarca que té el principal objectiu d'impulsar l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables a les llars a través d'assessorament gratuït. El programa ha estat impulsat pel Consell Comarcal de la Garrotxa, l'Ajuntament d'Olot, l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i la Fundació EcoPACE. El president del Consell Comarcal garrotxí, Santi Reixach, el director de l'ICAEN, Manel Torrent, i l'alcalde d'Olot, Pep Berga, van donar a conèixer el projecte ahir dimarts, acompanyats dels alcaldes i alcaldesses dels catorze municipis que en formen part ?Argelaguer, Besalú, Beuda, Castellfollit de la Roca, Mieres, les Planes d'Hostoles, les Preses, Sant Feliu de Pallerols, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Joan les Fonts, Santa Pau, Vall d'en Bas i Vall de Bianya.

De moment, el servei, que proporciona als propietaris acompanyament tècnic, administratiu i financer personalitzat de forma gratuïta, ha estat implantat amb èxit a Olot. Ara, aquest s'estendrà per la resta de municipis de la Garrotxa. Segons afirmen, el programa ha ?estat dissenyat per tal de «donar resposta a les principals barreres que es troben els propietaris que volen iniciar un procés de reforma». A més, GarrotxaDomus ?també actua com a oficina energètica per assessorar els ciutadans que vulguin conèixer els beneficis de l'eficiència energètica i renovable.