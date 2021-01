L'episodi d'ambient primaveral s'acomiada amb màximes de més de 20 graus

Les comarques gironines es van acomiadar ahir de l'episodi d'ambient primaveral que s'havia instal·lat des de dimecres i que ha portat temperatures inusuals per aquesta època de l'any. En ple final de gener ens hem trobat amb màximes que han superat els 20 graus. Ahir diverses estacions de l'Empordà i l'interior de Girona van superar-los. A tres quarts de tres de la tarda, l'estació d'Espolla havia detectat una màxima de 21,1 graus. Mentre que en altres punts de l'Empordà, hi havia màximes superiors als 20 en molts municipis com ara els 20,3 graus de Sant Pere Pescador. A Girona ciutat la calor era evident i els més valents es van atrevir a no només deixar la jaqueta, sinó que alguns fins i tot anaven amb màniga curta. I és que a la capital, el termòmetre es va enfilar fins als 20,4 graus.