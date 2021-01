Catalunya supera el mig milió de casos de coronavirus

Els indicadors de l'epidèmia segueixen en regressió a Catalunya -on ja s'ha superat el mig milió de casos- amb la incògnita de si la soca britànica farà que creixin de nou. La dada més negativa és que continua creixent el nombre d'hospitalitzats a l'UCI, tot i que els experts auguren una baixada imminent. A la Regió Sanitària de Girona, segons l'últim balanç del Departament de Salut, les hospitalitzacions es mantenen a la baixa amb 255 pacients ingressats actualment, tres menys que en l'anterior balanç. D'aquests, 54 estan a l'UCI, els mateixos que en l'últim recompte. Els hospitalitzats en l'últim interval van ser 284, pels 289 de la setmana anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR i TA, se'n sumen 333 més en el darrer balanç i pugen a 54.176 els casos acumulats positius des de l'inici de la pandèmia. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.659 persones en aquest territori, tres més que en el darrer balanç. Entre el 20 i el 26 de gener es van declarar 52 defuncions, 61 la setmana anterior. El risc de rebrot baixa 17 punts fins a 477, mentre que la setmana del 13 al 19 de gener era de 516. L'Rt baixa una centèsima i se situa en 0,96 (0,94 en l'interval anterior). La taxa de confirmats per PCR i TA és de 235 per cada 100.000 habitants, i la incidència a 14 dies, de 506. Les vacunacions de la primera dosi augmenten a 19.126 a la Regió Sanitària de Girona, 108 més. Pel que fa a la segona dosi, ja l'han rebut 4.935 persones, 1.602 més que al darrer recompte. Olot és el municipi amb més risc de rebrot de tot Catalunya, amb 1.821 punts, per davant de Tortosa, amb 1.036, i Ripollet, amb 1.015. Pel que fa a la velocitat de contagi, Salt encapçala la llista amb una Rt d'1,82. La segueixen Olot, amb Rt d'1,62, i Ripollet, amb Rt d'1,44. Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies, destaquen també Olot, amb 1.166; Tortosa, amb 963, i Sant Joan Despí, amb 922.

La velocitat de propagació de la covid-19 segueix estancada a 0,95. El risc de rebrot ha baixat en les darreres 24 hores, en concret 19 punts, i se situa ara en 554. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa i passa de 629,38 a 611,77. ?D'altra banda, s'han declarat 3.334 nous casos confirmats i hi ha 2.746 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals catalans, 135 menys.