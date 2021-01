Els sagristans de la catedral de Palma van vacunar-se juntament amb el bisbe

La vacunació contra la Covid-19 del bisbe de Mallorca en una casa per a sacerdots diocesana va fer-se extensiva als sagristans de la Catedral de Palma. Igual que el bisbe Sebastià Taltavull, els acòlits que l'assisteixen quan celebra missa van rebre les dues dosis del fàrmac per immunitzar-se contra el coronavirus. Són dos homes entorn dels quaranta anys que ajuden en la litúrgia catedralícia així com en altres celebracions en esglésies de l'illa.

La llista per a vacunar-se va ser subministrada per la mateixa diòcesi a la conselleria de Salut, que davant la polèmica ha admès que no pot controlar que hi hagi persones que rebin les dosis saltant-se el protocol. La vacunació irregular de monsenyor Taltavull, colant-se en la llista de preveres -en la seva majoria ancians- que viuen a la Casa de Sant Pere i Sant Bernat de Palma, ha estat censurada per tots els partits amb representació en Balears a excepció de Més, que li disculpa el seu comportament.

Una quinzena de capellans d'hospital encara no han pogut rebre la vacuna per no considerar-los Salut personal en primera línia de risc, malgrat que diàriament visiten a malalts de covid. Ni abans ni després de vacunar-se, Taltavull ho va anunciar; només a posteriori, quan va ser descobert, es va defensar al·legant que ho va fer «per a donar exemple», i va demanar disculpes pel malestar generat.