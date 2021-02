Carnaval virtual i «confinat» a Sant Joan les Fonts amb concurs de disfresses

Sant Joan les Fonts farà aquest any un Carnaval «confinat» i que comptarà amb un concurs de disfresses on es podrà participar en dues categories segons si es participa com a família o de forma individual. L'Ajuntament va anunciar ahir que per participar els candidats hauran de penjar una fotografia de la disfressa a través de la xarxa social Instagram i etiquetar diversos comptes, entre els quals el de l'Ajuntament.

Els premis que s'atorgaran a ambdues categories seran unes corones de Carnaval, un vermut per als participants i una classe gratuïta a l'Escola Municipal de Belles Arts.

A més, aquest any la celebració es farà dues setmanes abans del que era habitual al municipi, coincidint amb el dia de Carnaval.