La pandèmia fa caure a la meitat l'expedició de permisos de conduir

L'expedició de permisos de conduir de cotxe i de moto a les comarques gironines durant l'any 2020 han caigut gairebé a la meitat. La pandèmia enguany ha tingut una clara incidència en l'emissió de nous carnets i això ha comportat també que molts alumnes no hagin pogut treure's el permís.

I és que les dades parlen per si soles. També s'han generat un total de 5.461 permisos B, és a dir, els que permeten la conducció d'un turisme. Aquesta creació de permisos, però, és molt més baixa que la del 2019. Concretament, hi ha hagut una reculada del 40%, ja que se'n van realitzar 9.002 llavors.

La davallada és més notable amb els permisos de conduir moto. El que et permet portar una moto de més de 225 metres cúbics, l'anomenat A2, ha vist com es desplomava la seva emissió. Ja que se n'han creat 514. Quan en canvi l'any anterior se n'havien fet 1.070. Això suposa una diferència del 51% entre un i l'altre període.

L'expedició de permisos de conduir ha patit una davallada molt clara pels efectes de la pandèmia del coronavirus. I és que cal recordar que els centes d'examinació van tancar-se durant prop de tres mesos arran del primer estat d'alarma.

A partir de llavors es va començar de nou a fer exàmens però tampoc van acabar de remuntar ja sigui per manca de personal o perquè calia esponjar les cues dels mesos sense haver-se fets exàmens.

Això, com és normal, ha desembocat amb una generació més baixa de permisos, i també cal recordar que hi ha de fa temps una mancança de personal a la prefectura de la DGT (Direcció General de Trànsit) que com el nombre d'examinadors s'està intentant resoldre per part de l'Estat.

Un 2019 de record

La situació s'havia començat a normalitzar el 2019 pel què fa al nombre d'expedicions de carnets de conduir, com ho mostra el rècord de 9.002 permisos emesos de per conduir un turisme. Un rècord dels últims quatre anys i que no s'havia donat fins llavors, segurament per totes les traves que hi ha hagut els darrers anys en el sector. I és que per una banda hi ha hagut vagues d'examinadors, també hi ha hagut baixes de personal d'aquest col·lectiu i també reivindicacions de les empreses d'autoescoles.

Una situació que el 2020 començava a canviar però la pandèmia ho ha estroncat de nou amb l'aturada dels exàmens, i ara caldrà tornar a agafar el ritme per arribar o superar les xifres del 2019, cosa que és força difícil, tenint en compte el tancament dels centres durant uns tres mesos per la pandèmia.