Arxivada la causa contra la regidora de Ripoll Sílvia Orriols per un delicte d'odi

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Ripoll ha arxivat la causa contra la regidora Sílvia Orriols, exmembre del Front Nacional per Catalunya (FNC) i actualment membre no adscrita del consistori. Orriols va demanar al ple del gener de 2020 que no es permetés l'obertura d'una nova mesquita, tot acusant els impulsors de «consentir el fanatisme religiós».

El president de l'associació islàmica Annour la va denunciar per un presumpte delicte d'odi en considerar que volia trencar la convivència, i el juliol de 2020 es va fer el judici. Ara, en la interlocutòria, el jutge considera que Orriols està emparada en la llibertat d'expressió, i que les manifestacions que va fer s'emmarquen en el debat polític.

En la interlocutòria, es determina que les declaracions d'Orriols es van fer en la sessió plenària del 28 de gener de 2020. «No es pot obviar que les expressions proferides s'emmarquen en un context d'indubtable interès públic per a la ciutadania i la localitat, ja que, encara amb independència de la seva certesa o veracitat, o bé la seva falsedat i caràcter capciós i tendenciós, pretenen manifestar un fet constatable objectivament», detalla el text. Es posa de manifest que la regidora va atribuir als impulsors de la mesquita el fet de «predicar i consentir el fanatisme religiós». No obstant, el jutge considera que les expressions d'Orriols no s'utilitzen en to vexatori o humiliant, i que no es considera que hi hagués cap delicte vinculat a l'odi. Per aquest motiu, es decreta l'arxivament lliure en considerar que Orriols estava emparada en la llibertat d'expressió.