Salut va iniciar ahir els tests d'antígens als membres de les meses per tal d'evitar riscos durant la jornada electoral de diumenge. Els participants rebran un missatge amb la data i el lloc i podran fer-se la prova de forma voluntària fins divendres. Salut recentment també ha anunciat que es faran tests als segons suplents de meses per l'alta probabilitat que hi participin. A la foto, el Canal de Salt ahir va iniciar les proves.