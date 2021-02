Girona rep 3.640 vacunes per administrar-les a personal de serveis essencials

Les vacunes contra la covid-19 desenvolupades per Moderna i AstraZeneca han arribat a la Regió Sanitària de Girona. En total hi ha 3.640 dosis disponibles que es començaran a administrar durant aquesta setmana entre els col·lectius inclosos en el pla de vacunació del Departament de Salut.

En el cas de la vacuna Moderna, inicialment es disposen de 600 vials dirigits als treballadors sanitaris que encara no s'hagin vacunat. Amb aquestes dosis es preveu arribar també als professionals de la xarxa d'hospitals privats pendents de vacunar-se, així com treballadors del transport sanitari en la modalitat urgent i no urgent, del transport mèdic aeri i professionals del sistema sanitari públic de Catalunya (SISCAT). Les vacunes de Moderna s'administraran a l'Hospital Trueta i a l'Hospital Sant Jaume de Calella.

D'altra banda, ahir van arribar 3.040 dosis de la vacuna d'AstraZeneca orientades al personal de les farmàcies, fisioterapeutes, psicòlegs clínics, terapeutes ocupacionals, protètics dentals, logopedes, veterinaris, nutricionistes, podòlegs i optometristes a més de membres de col·lectius essencials com ara professionals dels cossos de seguretat i d'emergències i funcionaris de presons. Les vacunes es van començar a administrar ahir a la tarda a onze punts arreu de Catalunya, un dels quals a Girona (Facultat de Medicina de la UdG).

A partir d'avui, s'habiliten un total de 37 punts de vacunació a tot el país. A la Regió Sanitària de Girona, aquesta setmana hi ha quatre punts habilitats: Girona (Facultat de Medicina de la UdG), Figueres (Teatre Jardí), Olot (Casal Marià) i Blanes (Ajuntament de Blanes), a més del centre penitenciari Puig de les Basses, que s'encarregarà de vacunar els seus professionals.

La vacunació continuarà durant les properes setmanes. L'organització de la vacunació s'ha fet conjuntament amb els col·legis professionals. Els professionals que hagin expressat el seu desig de ser vacunats rebran un missatge al mòbil amb la citació.

En total, entre dilluns i dimarts van arribar a la Regió Sanitària de Girona 4.174 vials: 3.040 d'AstraZeneca, 600 de Moderna i 534 de Pfizer/BioNTech, a l'espera de rebre més dosis durant aquesta setmana.

Vacunació dels mestres

D'altra banda, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va assegurar que els docents entren en la fase de vacunació del personal essencial, que es va encetar ahir amb farmacèutics i fisioterapeutes, entre d'altres. Així, va afirmar que els docents seran vacunats «al llarg dels propers tres mesos». «Però hem d'entendre que no tots poden ser el primer dia», va dir a Catalunya Ràdio. D'altra banda, va explicar que s'han fet gestions perquè el Camp Nou sigui un dels punts de vacunació en la fase general i va afegir que es busquen llocs «emblemàtics» per enviar el missatge de la importància de la vacunació. Va expressar el seu desig que la Sagrada Família sigui un d'aquests espais, tot i que va afirmar que no s'ha iniciat cap gestió.

Un altre dels espais que va mencionar Argimon va ser la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Tot i això, va reconèixer que aquests espais serien per a la fase general i no en el curt termini, ja que va insistir que ara «falten vacunes». Segons el secretari farien falta uns dos milions de vaccins més de mensuals.

Finalment, la consellera de Salut, Alba Vergés, va afirmar que esperen començar a vacunar les persones majors de 80 anys la setmana que ve.

Avanç de la soca a la Garrotxa

En la mateixa roda de premsa, Argimon va assenyalar que la detecció del 30% de la variant britànica en proves de mostreig en aigües residuals a la Garrotxa s'està confirmant en superfície, és a dir, amb proves PCR, si bé es tracta de resultats molt preliminars, va recalcar.