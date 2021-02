Salut dona per tancats els brots de les residències de Montsacopa d'Olot i Bonavista de Lladó

Els brots de les residències geriàtriques Montsacopa d'Olot i Bonavista de Lladó (Alt Empordà) s'han donat per tancats aquest dimecres desprès que les últimes proves fetes als residents han donat totes negatives. En el cas de la residència garrotxina, el brot s'ha saldat amb 117 contagis (62 usuaris i 55 treballadors) i 16 morts. Per altra banda, el geriàtric de Lladó ha finalitzat amb 56 casos (38 residents i 18 professionals) i 12 morts. Des d'aquest dimecres les dues residències ja tornen a ser verdes i han finalitzat els processos de desaïllament de tots els seus usuaris.

El brot de Montsacopa es va detectar el 31 de desembre i finalment ha afectat a 62 dels 87 residents. El centre va començar el procés de desaïllament a mitjans de gener, després que els primers usuaris contagiats es recuperessin de la malaltia. Progressivament s'ha fet testos ELISA als usuaris per determinar l'estat immunològic i poder garantir que podien finalitzar el seu aïllament amb totes les garanties possibles. També es feien proves PCR als residents que estaven en quarantena preventiva per contacte estret amb contagiats.

El divendres de la setmana passada es van fer testos ELISA als últims 15 residents que tenien la malaltia, però ja estaven recuperats. Aquest dilluns també s'han fet PCR als 13 residents que estaven aïllats de forma preventiva. Una vegada tots els resultats han sortit negatius, la residència torna a passar a ser verda i desapareix la sectorització que s'havia fet del centre fins ara.

Per altra banda, durant el desaïllament s'ha aprofitat per vacunar els residents negatius, els recuperats i també els professionals. En les properes setmanes, un equip de vacunació els administraran la segona dosi.

Pel que fa a la residència Bonavista de Lladó, el brot es va detectar l'11 de gener, quan un treballador va donar positiu. A partir d'aquest moment es va fer un cribratge a tots els residents i professionals i va registrar 21 residents inicialment, una xifra que va créixer fins a 38 casos d'usuaris. En aquest cas, els testos ELISA als usuaris del geriàtric es van fer el dilluns de la setmana passada (4 de febrer) i tots els resultats del seu estat immunològic han sortit positius, fet que ha permès desaïllar el centre.

Des de l'1 de febrer els usuaris ja havien anat retornant a la zona lliure de covid-19, després que es comencessin a recuperar els primers infectats. Aprofitant el desaïllament dels primers infectats, es va administrar la segona dosi de la vacuna a aquells residents recuperats o que no havien contret el virus.

Ara, amb el retorn dels últims casos positius, la residència torna a ser un centre verd i també s'ha eliminat la sectorització del centre que s'havia fet durant el brot. Aquesta divisió del geriàtric permetia separar els contagiats d'aquells que no tenien el virus amb les garanties que no hi hauria cap contacte entre ells i evitar-ne la propagació.

