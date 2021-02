Detingut en un bar d'Olot un jove de 20 anys que va atracar una benzinera

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 20 anys per haver atracat una benzinera d'Olot amenaçant el treballador amb un podall. Els fets van passar pels volts de les sis del matí del dijous 11 de febrer quan l'empleat estava obrint l'establiment. Aleshores, dos homes van entrar i un d'ells el va amenaçar amb un podall.

El treballador va forcejar amb un dels assaltants que el va ferir lleument. Els dos homes van aconseguir emportar-se els diners de la caixa registradora, tabac i el telèfon de la víctima, que va avisar de seguida als Mossos d'Esquadra. Els agents van començar les tasques de recerca pels voltants i van trobar un dels atracadors en un bar del carrer Jacint Verdaguer d'Olot i el van acabar arrestant.

El detingut haurà de respondre per un delicte de robatori amb violència i intimidació. La investigació no es dona per tancada, ja que els Mossos segueixen buscant el segon dels assaltants que van entrar a la benzinera.