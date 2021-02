La vacunació massiva podria començar al juny si es manté l'entrega de dosis

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, creu que la vacunació massiva contra la covid-19 podria començar «cap a finals del segon trimestre». Tot i això, va insistir ahir que dependrà de si es compleix o no l'entrega de vacunes informada per part del Govern espanyol. Ramentol va dir a RAC1 que si es compleix l'aprovació de la vacuna de Janssen a mitjans de març i l'inici d'entregues a l'abril, això fa pensar que «l'afluència de vacunes serà molt més àmplia». Quan això passi, va tornar a defensar l'ús de grans espais, entre els quals va incloure els campus universitaris, i el treball de personal més enllà del de la sanitat pública, com per exemple els serveis de prevenció de riscos laborals i el de les mútues d'accidents.

Seguint les previsions de Salut, Ramentol va concretar que «a finals de la setmana que ve» es començarà a vacunar les persones de risc, com poden ser les que tenen patologies oncològiques. Aquestes rebran les vacunes de Pfizer o Moderna.

A aquests col·lectius s'hi sumen els de més de 80 anys, tal com va avançar la consellera de Salut, Alba Vergés, aquesta setmana. Salut confia poder-los començar a vacunar la setmana que ve amb el vaccí de Pfizer-BioNTech o el de Moderna. Els plans de vacunació estan subjectes, en primera instància, a la disponibilitat de vacunes i, també, a la logística per administrar-les.

Posteriorment, Salut també va confirmar que vacunarà als domicilis les persones dependents. A partir de la setmana que ve des dels centres d'atenció primària (CAP) es posaran en contacte amb aquest col·lectiu, de la mateixa manera que es fa durant les campanyes de vacunació de la grip.

També continuarà la vacunació de col·lectius de serveis essencials i cossos de seguretat.