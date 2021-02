Vilablareix posa 160.000 € del romanent per a habitatges de Protecció Oficial

L´Ajuntament de Vilablareix va aprovar dijous destinar el romanent de tresoreria a un seguit d'inversions. El consistori ha liquidat el pressupost de 2020 amb un romanent positiu de 426.825,43 euros. D'aquests, es destinaran 160.000 euros a Habitatges de Protecció Oficial, i 110.000 per al soterrament de serveis.

També s'utilitzaran 50.000 euros del romanent per a la modernització i digitalització de l'equipament de la Ràdio Vilablareix, 10.000 euros per a millores a la piscina municipal, i 10.000 euros més a la instal·lació d'un parc de cal·listènia. Per últim, 86.825,43 euros s'invertiran per efectuar millores en el mobiliari urbà i carrers.

Com que el deute de l'Ajuntament és zero, la totalitat del romanent es destinarà a inversions, igual que en el darrer exercici. «Tot i haver tingut un any molt difícil per la situació sanitària actual, hem aconseguit un romanent positiu que destinarem a inversió, sobretot als pisos de protecció oficial, així com a completar altres inversions que teníem pendent com són la ràdio o la piscina», apunta l'alcalde de Vilablareix, David Mascort.

En la modificació del crèdit, el consistori també ha incorporat un total de 3.250.000 euros, provinents d'un conveni amb el departament d'Educació de la Generalitat, que aniran destinats a la nova Escola de Vilablareix.