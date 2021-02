El PSC d'Olot demana una solució pel Camí de les Bruixes

El PSC demana que l'equip de govern de l'ajuntament olotí doni una solució a l'esquelet urbanístic que hi ha al Camí de les Bruixes, al barri de Sant Miquel. Segons afirmen, es tracta d'un exemple de «la manca d'inversió en habitatge de l'equip de govern». Per la seva banda, el partit municipal proposa una adaptació del projecte al nou Pla General, ja que asseguren que amb aquest nou projecte executiu s'hi podrien fer uns 40 habitatges destinats al lloguer social per a persones joves i per a treballadors amb pocs recursos.

El PSC concreta que es tracta d'un edifici inacabat, que es va construir l'any 2008 -i ja fa més 12 anys que està abandonat-, d'uns 3.800 m2 en total i que va obtenir la llicència urbanística d'acord al Pla General anterior al del 2007. Finalment afegeixen que aquest acte ajudaria a donar resposta a «la falta d'habitatge de lloguer a la ciutat» i arreglaria una part de la ciutat que ha quedat «molt deixada i degradada».