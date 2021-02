Exigeixen 70.000 € a un ramader per circular per un camí que va al seu mas

En Mel Brusaferri és un ramader i productor de formatges ecològics que viu al Mas Pujol, a Sant Joan de les Abadesses. Es tracta d'una finca de difícil accés, ja que l'única via d'entrada amb vehicle és un camí que travessa el riu. L'alternativa que li queda és fer servir un camí que travessa una masia veïna, però, fer-ho, el propietari li demana 70.000 euros. L'amo d'aquest mas no autoritza al ramader a circular-hi amb vehicle, tot i que sí que pot fer-ho a peu, ja que es tracta d'un camí inclòs a la via verda de la Ruta del Ter.

L'afectat explica que està «esgotat» de les dificultats per accedir a casa i admet que ha d'estar pendent sempre del temps i de possibles crescudes del riu per poder avançar-se i planificar el seu dia a dia. El problema s'arrossega des de fa anys i ja ho van patir anteriors llogaters. Segons relata Brusaferri, l'única sortida que li ha donat el propietari del mas del costat és pagar-li 70.000 euros per poder passar pel camí fins a casa. Però ell ho veu del tot desproporcionat i es nega a pagar-ho.

Inclòs en un tram de via verda

Es dona el cas que el tram que Mel vol poder utilitzar amb el cotxe és una via verda de la Ruta del Ter. L'any 2011, l'anterior propietari del Mas Pujol, el veí del mas del costat i un altre van accedir a cedir gratuïtament per a ús públic els terrenys afectats del tram d'aquesta via. Una cessió que van fer a l'Ajuntament. Des de llavors hi ha un caminet per on la gent passeja o va amb bicicleta. La cessió d'ús públic, però, no inclou vehicles rodats i això és el que Mel demana poder canviar. «No estic demanant un pas públic, sinó només poder passar jo per entrar i sortir de casa i no haver de patir més», insisteix.

Des de fa temps que, amb l'ajuda de l'Ajuntament, ha explorat totes les vies alternatives a través d'altres masos però creu que l'opció més viable és aquest tram de via verda. Detalla en tot cas es comprometria a assumir les despeses per fer-la transitable. L'alcalde del municipi, Ramon Roqué, admet que el problema és que no hi ha cap veí que accedeixi a donar-li pas al ramader per poder arribar fins a casa. «Cal una autorització dels propietaris», subratlla. Sense això, l'Ajuntament no pot forçar una sortida perquè és un tema de particulars. La solució, diu, passa pels mateixos veïns i la inversió ha d'anar a càrrec també dels particulars. També descarta modificar els usos de la via verda. «Són autoritzacions exclusivament per a vianants i bicicletes, però en cap cas es va autoritzar el trànsit rodat», afegeix.