Fecasarm presentarà un recurs: ««El virus no es transmet en funció de l'hora»

La Fecasarm impugnarà als tribunals la nova pròrroga de les restriccions al sector de l'oci nocturn i la restauració, en el que serà l'onzena impugnació de l'organització i el vuitè recurs que mantindrà obert contra el Govern per les mesures. Segons la patronal, «el virus no es transmet en funció de l'hora», i caldria que hi hagués hagut una «flexibilització» de les restriccions horàries a la restauració. De fet, Fecsaram demanava que, com a mínim, es permetés el servei de sopar en cap de setmana. Dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va desestimar resoldre per la via d'urgència una petició de la Fecasarm contra les restriccions, i l'organització ja assumeix que no en resoldrà el fons perquè perden vigència dilluns.

La Fecasaram defensa que no s'ha demostrat que la restricció horària de la restauració millori la situació epidemiològica, i recorda que el sector està patint un «dany irreparable». Segons la patronal, les restriccions són «desproporcionades i innecessàries» i en línia amb el dictamen del Tribunal Superior de Justícia Basc, el «dany no serà reparable si els locals tanquen definitivament».

La Fecasarm lamenta que els ajuts «han estat del tot insuficients» i avisa que més d'un 50% de les empreses de restauració estan en risc d'insolvència. Per tot plegat, es poden arribar a destruir 100.000 llocs de treball.