Ryanair recupera vint rutes més per aquest estiu des de l'aeroport de Girona-Costa Brava

Ryanair ha posat a la venda bitllets per a vint destinacions més aquest estiu des de l'aeroport de Girona, que se sumen a les vuit que ja estaven a la venda. D'aquesta manera, després de la incertesa generada per la covid-19 i el tancament de la base de Vilobí d'Onyar durant els mesos d'hivern, la companyia irlandesa torna a apostar aquest estiu per l'aeroport gironí. L'any passat, tot i les restriccions de mobilitat, l'aerolínia de baix cost va oferir 36 rutes des de Girona.

Al llarg de les últimes setmanes, Ryanair ha posat a la venda bitllets que permetran connectar Girona aquest estiu amb Frankfurt-Han, Frankfurt-Internacional, Kalsrue i Memmingem-Munich West (Alemanya), Brussel·les-Charleroi i Brussel·les- Zaventem (Bèlgica), Budapest, Dublín, Lamezia, Pescara, Nàpols i Milà-Bèrgam (Itàlia), Cracòvia iVarvòvia-Modlin (Polònia) i Bristol, East Midlands, Edimburgh, Liverpool, Londres-Stansted i Manchester (Regne Unit).

Algunes d'aquestes noves rutes s'iniciaran a partir de finals de març -coincidint amb l'inici de Setmana Santa-, mentre que d'altres s'establiran a partir de maig o juny. Totes elles, però, se sumaran a les vuit destinacions que Ryanair ja havia posat a la venda feia mesos: Dusseldorf (Alemanya), Pisa (Itàlia), Poznan i Wroclaw (Polònia), Cork (Irlanda) i Bournemouth, London-Southern i Luton (Regne Unit).

Ryanair es mostra optimista de cara als mesos d'estiu. Segons ha assenyalat el seu director de màrqueting, Dara Brady, en un comunicat, l'aerolínia confia que «l'èxit de la vacuna permetrà que els cituadans europeus puguin gaudir dels seus llocs preferits durant aquest estiu». És per això que ha posat a la venda bitllets «per a una escapada per reunir-se amb amics i familiars durant el mes de juliol», però també té la vista posada a llarg termini i ha planificat ja la temporada d'hivern, amb 700 rutes des de tot Espanya per viatjar entre octubre de 2012 i març de 2022.

El llançament de les noves rutes de Ryanair a l'estiu, tant des de Girona com des d'altres punts de l'Estat, ha estat acompanyat d'una important campanya promocional, tot oferint descomptes i cancel·lacions suposadament a cost zero. Tot i això, la companyia està a l'expectativa de com evolucioni la pandèmia i les restriccions que se'n deriven, de manera que la programació encara podria experimentar noves modificacions.

Però, sense dubte, la recuperació d'aquestes vint rutes és una bona notícia per a l'aeroport de Girona, que va tancar el 2020 amb un 91% menys de viatgers a causa de la covid-19. Després de mesos en hivernació -no hi ha cap vol comercial programat des de l'octubre fins a finals de març-, tot apunta que les instal·lacions de Vilobí recuperaran bona part de la seva activitat aquest estiu. A banda de Ryanair, l'operador britànic Jet2, que l'estiu passat va renunciar a viatjar a l'aeroport de Girona per les restriccions de la pandèmia, ha programat set rutes per connectar aquest estiu la Costa Brava amb el Regne Unit. També la companyia holandesa Transavia ha posat ja a la venda els seus bitllets per aquest estiu des de Girona, amb dues rutes que connectaran Vilobí amb Amsterdam i Rotterdam.

Sense notícies de Pobeda

A hores d'ara, la gran incògnita és l'aerolínia russa Pobeda, que en els darrers anys s'havia convertit en una de les principals operadores de Vilobí. Les seves connexions amb les comarques gironines van cessar arran de la pandèmia i des de llavors no s'han tornat a recuperar, malgrat que la companyia sí que vola a altres països europeus com Itàlia o Alemanya. Preguntada al respecte, Pobeda manté silenci.