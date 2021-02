Cau per sota de 600 el nombre de crítics als hospitals catalans

L'ocupació de les UCIs als hospitals catalans es va relaxant amb la baixada de la tercera onada de la pandèmia. El nombre de pacients crítics a Catalunya va baixar ahir en tretze persones, i es va tornar a situar per sota dels 600, amb 593 pacients. És la xifra més baixa des del 18 de gener. A Girona, la xifra de crítics va baixar en una persona, i ara mateix n'hi ha 50.

Tot i això, el nombre d'hospitalitzacions en planta va argumentar tant a Catalunya com a la Regió Sanitària de Girona, segons les dades del Departament de Salut. Actualment hi ha 1.971 persones a hospitalitzades a Catalunya, 27 més que el dia anterior. D'aquests, 218 estan ingressats a les comarques gironines, quatre més que dissabte.

Milloren els indicadors a Girona

El risc de rebrot va baixar ahir 15 punts més i se situa en 258. La setmana anterior es trobava en 348. També va baixar la velocitat de propagació (Rt), que es troba en 0,86, és a dir, una centèsima per sota de dissabte. La incidència acumulada a 14 dies es troba en 304,77 persones per cada 100.000 habitants, també per sota de la setmana anterior, quan se situava en 391,28.

Pel que fa a contagis, en l'actualització d'ahir es van notificar 135 nous positius. Amb aquests, el total acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 58.947, comptant totes les proves diagnòstiques. També es van compatibilitzar vuit noves morts, que en sumen un total de 1.906.

De moment, 30.710 persones han rebut ja la primera dosi de la vacuna, 117 més que dissabte; i 18.707 han rebut la segona dosi, cosa que significa 149 més.

L'Rt puja a Catalunya

La velocitat de propagació a Catalunya va pujar ahir tres cen?tèsimes. Ara mateix es troba en 0,91, mentre que la setmana passada se situava en 0,82. El risc de rebrot es manté estable, en 261 punts. La incidència a 14 dies continua a la baixa i passa de 304,38 a 293,46 casos per cada 100.000 habitants.

La xifra de nous contagis notificats a l'actualització de diumenge és de 1.234 confirmats amb PCR o TA, amb un total de 507.039 que puja fins a 546.399 si es tenen en compte totes les proves. Durant l'última setmana analitzada s'han fet 149.082 proves PCR i 91.932 tests d'antígens, dels quals un 4,77% han donat positiu, poc per sota de l'interval anterior (4,78%). També s'han comptabilitzat 59 noves morts, i el total és de 20.470 en tota la pandèmia. Pel que fa a vacunacions, 309.141 persones han rebut la primera dosi, 2.722 més que dissabte; i 182.134 ja tenen la segona dosis, 778 més.