La reforma del Museu Arqueològic de Banyoles acabarà el 2022

El projecte de remodelació total del Museu Arqueològic de Banyoles arrenca la seva fase final amb la presentació de la proposta dels arquitectes gironins Birulés-Cabré-Romans, que ha guanyat el concurs impulsat per l'Ajuntament. La proposta de BCR Arquitectes s'iniciarà aquest mateix any i preveu la finalització dels treballs per a finals del 2022.

El museu, que compta amb l'edifici de la Pia Almoina més les tres cases confrontades de Can Paulí, Can Xueta i can Fornells, ha realitzat, des de 2009, diferents fases de reforma que han suposat una inversió d'1,5 milions d'euros finançada, en la seva majoria, per subvencions provinents de la Diputació de Girona, la Generalitat, el Govern d'Espanya i l'1% d'inversions de l'ampliació d'un carril de l'autopista AP-7. Ara, en la darrera fase de la reforma, el consistori ha pressupostat els treballs també en 1,5 milions d'euros.

La proposta guanyadora preveu la construcció d'un edifici nou que s'ubicarà just a l'entrada del museu que serà al pati de l'edifici que dona al carrer de la Pia Almoina. Aquest edifici, que comptarà amb un accés independent del museu, tindrà dues plantes amb una sala polivalent pensada per acollir esdeveniments culturals i un soterrani que servirà de magatzem de peces de gran volum però amb possibilitat per a altres usos.

Aspecte modern i funcional

Aquest nou volum tindrà un aspecte modern, funcional i respectuós amb l'entorn i que fusionarà el conjunt històric de la Pia Almoina projectant-lo cap a la muralla medieval de Banyoles.

El conjunt del nou Museu Arqueològic de Banyoles comptarà amb 2.000 metres quadrats d'espai interior dels quals 650 seran de museu. La resta estaran destinats a espais públics, sales d'investigació, magatzems i serveis administratius. Un cop acabada la reforma dels edificis del museu, serà l'hora de fer un nou projecte museístic i també la reurbanització dels carrers dels voltants que l'Ajuntament executarà.

La remodelació total coincidirà en el temps amb la construcció de la nova biblioteca de Banyoles que es farà molt a prop, a l'antic convent de la Providència i que ?convertirà aquesta zona del bari vell en el nou pols cultural de la ciutat.