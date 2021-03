Treballadors del Trueta demanen més informació dels efectes de les vacunes

Treballadors de l'hospital Trueta de Girona han manifestat queixes en les darreres reunions del comitè de seguretat i salut per la manca d'informació sobre els efectes secundaris de la vacuna contra la covid-19. Segons fonts del sindicat Comissions Obreres (CCOO), «ha fallat la comunicació» per part de l'Institut Català de la Salut (ICS) i no «se'ns ha explicat correctament quins efectes adversos pot provocar la vacuna». Els més habituals en el vaccí de Pfizer i Moderna, que són les que reben els professionals de l'hospital, són molèsties al braç, fatiga, mal de cap, dolors musculars i febre. Poden aparèixer durant la primera setmana després de la vacunació, però no són habituals després dels primers dos dies. Com a conseqüència alguns treballadors que han patit més aquests efectes han hagut d'estar de baixa. «Si prèviament haguéssim tingut coneixement que podria passar això, alguns treballadors haurien planificat una organització horària diferent».

D'altra banda, alguns dels professionals reclamen que haurien volgut fer-se una prova serològica abans de rebre la dosi perquè podrien estar immunitzats si prèviament han passat la covid-19. També lamenten que el protocol tot just ha canviat recentment. S'ha ampliat el termini d'administració de la primera dosi en els professionals que han passat la malaltia, que ha passat de tres a sis mesos. «Hi ha treballadors que ja s'han vacunat i que encara no els tocava perquè no han passat els sis mesos i ja tenien suficients anticossos», lamenten des del sindicat.

Resposta de l'ICS

Segons fonts de l'Institut Català de la Salut (ICS), la informació sobre els efectes secundaris de la vacuna es dona de manera regular en el mateix punt de vacunació, previ a l'administració del vaccí, juntament amb altres preguntes que es formulen a la persona que s'ha de vacunar, i posteriorment les mateixes infermeres que administren la vacuna. Al punt de vacunació del Trueta s'han administrat fins ara 6.591 vacunes. A més, segons l'ICS, també hi ha fàcil accés a través del web del portal dels treballadors a les actualitzacions dels processos de vacunació i es reparteixen uns tríptics informatius.

Respecte a la possibilitat de fer un test serològic previ, l'ICS constata que el procés de vacunació es fa a tot Catalunya de manera protocol·litzada i seguint instruccions de Salut Pública que en cap cas contemplen la realització prèvia de proves serològiques. A més, segons el protocol «es pot posposar la vacunació dels sanitaris de primera línia i de la resta que hagi passat la malaltia, fins que transcorrin sis mesos de la data de diagnòstic».