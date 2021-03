Cultura anuncia que les botigues de discos també podran obrir els dissabtes

L'exclusió de les botigues de discos en l'obertura dels comerços essencials per als dissabtes, que sí que contempla, en canvi, les llibreries, ha causat aquests dies un malestar en el sector amb acusacions a la conselleria de no considerar com a cultura l'enregistrament de música gravada. Crítiques a les quals la consellera Àngels Ponsa va respondre ahir admetent l'«anomalia» i anunciant la intenció de «rectificar» la setmana que ve.

La consellera va explicar que «ha costat incorporar les llibreries en les obertures de cap de setmana, i és cert que les botigues de discos no hi han entrat, i estem mirant com ho revertim». Ponsa en va parlar en la presentació del concert que Love of Lesbian oferirà al Palau Sant Jordi el 27 de març i va qualificar l'exclusió d'«anomalia», afegint que el seu departament «està treballant amb el Procicat perquè es pugui revertir el més aviat possible». En aquest sentit, la consellera esperava que la correcció pogués tenir lloc aquesta setmana, «però no ha sigut possible». «Esperem que la setmana que ve sigui un tema que es rectifiqui».