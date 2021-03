L'OMS reclama suprimir les patents de les vacunes: «Hem d'eliminar obstacles»

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, reclama accions a escala mundial per augmentar la producció de vacunes contra la covid-19, entre elles acords amb les farmacèutiques per a la transferència de la tecnologia o fins i tot l'aixecament de les patents. En un article al diari britànic The Guardian, el director general de l'OMS va demanar «estar a l'altura del repte» per garantir l'accés universal als vaccins i va reclamar als governs «intervenir» perquè «l'augment de la producció no passarà per si sol». En el marc de l'Organització Mundial del Comerç s'està debatent una iniciativa de Sud-àfrica i l'Índia per aixecar les patents, però els països rics, entre ells els de la Unió Europea, s'hi oposen.

En l'article, Tedros Adhanom dona suport a la iniciativa de Sud-àfrica i l'Índia perquè cal «retirar tots els obstacles» per garantir l'accés arreu del món a la vacuna. «La flexibilitat en les normes de comerç existeix per a emergències i clarament per a una pandèmia mundial que ha obligat moltes societats a confinar-se i ha creat molts danys als negocis, tant grans com petits», apunta el director general de l'OMS, que reclama que es produeixin vaccins de forma «sostenible» arreu del món.

«Hi ha coses que el sector privat fa molt bé i n'hi ha d'altres en què els governs han d'intervenir», afegeix. «Una vacunació arreu del món no ha passat mai abans. Però si podem fer arribar un explorador a Mart, estic segur que podem produir bilions de vacunes per salvar vides a la Terra», conclou el director general de l'OMS.