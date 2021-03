CaixaBank dona suport al transport adaptat de cinc municipis de l'Empordà

CaixaBank dona suport al projecte de transport adaptat per a la gent gran dels ajuntaments empordanesos de l'Armentera, Sant Pere Pescador, Albons, Bellcaire d'Empordà i Viladamat. Els consistoris han rebut una col·laboració de 6.000 euros i així, segons informa CaixaBank, podran oferir el servei de transport a la gent gran dels seus municipis perquè puguin anar a les visites mèdiques que tinguin concertades en centres de salut públics. Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d'oficines de CaixaBank pot fer costat a la Fundació "la Caixa" en la seva labor social, detectant necessitats d'entitats socials i ens locals com les dels ajuntaments empordanesos canalitzant una part del pressupost de la Fundació. El 2020, el 89% de les oficines del banc van donar suport a algun projecte social i a entitats socials solidàries per accedir a ajudes.