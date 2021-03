Ábalos garanteix que no allargarà la concessió de l'AP-7 a partir de l'agost

El ministre de Transports, José Luis Ábalos, va reiterar ahir que l'Estat no allargarà la concessió de l'AP-7 entre Tarragona i la Jonquera a partir del 31 d'agost, però no va aclarir quin serà el sistema de finançament que se seguirà a partir de llavors. En una resposta al senador gironí d'ERC Jordi Martí, el ministre va avançar que d'aquí a poques «setmanes» el Govern espanyol licitarà els contractes d'explotació i conservació de tots aquests quilòmetres d'autopistes, així com també del seu centre d'operacions. Tot i això, Ábalos no va entrar a aclarir el finançament i es va limitar que cal reflexionar-hi juntament amb la Generalitat -que aposta per una vinyeta- i aconseguir «més consens». Va evitar respondre com es finançarà l'AP-7 quan reverteixi a l'Estat.

Durant el ple del Senat, Martí va recordar al ministre que l'AP-7 ja està «del tot amortitzada» després de les diferents concessions que ha tingut l'autopista des dels anys 70. El 31 d'agost s'acaba, precisament, la que està a mans d'Abertis i que abasta els 246 quilòmetres que s'estenen entre Tarragona i la Jonquera (dels quals, 90 transcorren a través de les comarques gironines).

Martí va subratllar, tanmateix, que a menys de sis mesos perquè acabi aquest termini, encara no s'ha fet públic «quin serà el model de gestió» que es vol implantar. Per aquest motiu, va demanar a Ábalos que expliqués quines mesures impulsarà l'Estat per «garantir que s'alliberin els peatges».

El ministre va afirmar taxativament que el Govern espanyol no allargarà la concessió de l'AP-7 malgrat el descens de circulació a causa de l'estat d'alarma per la covid-19. Per tant, a partir de l'1 de setembre, tant aquesta autopista com l'AP-2 entre Saragossa i el Vendrell revertiran altra vegada a mans de l'Estat.

Ábalos també va explicar que el Ministeri està fent un estudi per veure com es redistribuiran els trànsits. I que d'aquí a poc –concretament, va parlar de «setmanes»- el Govern espanyol traurà a licitació els contractes de conservació i explotació dels diferents trams que quedaran lliures de peatges, així com també del nou centre d'operacions que hi haurà a Catalunya.

Llavors, el senador republicà va aprofitar el torn de rèplica per demanar al ministre de quina manera es finançarà l'AP-7 un cop acabi la concessió. I aquí, li va demanar explícitament que concretés si el manteniment de la carretera anirà a càrrec íntegrament dels pressupostos generals o si l'Estat «contempla implantar fórmules de pagament per ús», com una vinyeta o un «peatge a l'ombra».

En la seva resposta, el ministre de Transports va retreure a Martí que vulgui avançar-se massa. «Anem cap a una insatisfacció permanent, i jo el que vull posar de relleu és que a partir de l'agost, quan vencin les concessions de l'AP-7 i l'AP-2, la xarxa viària serà molt més equitativa», va afirmar Ábalos, en referència a la fi dels peatges.