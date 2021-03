Enxampen un conductor begut, amb el carnet retirat i una ordre de detenció a Ordis

Els Mossos d'Esquadra han enxampat un conductor de 41 anys de nacionalitat espanyola i veí de Sant Feliu de Buixalleu (Selva) que conduïa begut, amb el carnet retirat i una ordre de detenció a Ordis (Alt Empordà). Els fets van tenir lloc el dissabte 13 de març a la tarda, quan els Mossos estaven fent un control per garantir el compliment de les restriccions de mobilitat a la C-26. Cap a les sis de la tarda, els agents van fer senyals a un turisme perquè s'aturés i aquest va fer-ne cas omís i va fugir en direcció Vilafant (Alt Empordà). Els Mossos van seguir-lo i el van interceptar al municipi. El conductor va baixar del cotxe i va entrar en una casa. Pocs segons després, els propietaris el van fer fora perquè no el coneixien de res.

Quan els Mossos van identificar-lo, van veure que presentava símptomes d'anar begut i van fer-li la prova d'alcoholèmia. El resultat va ser de 0,47 g d'alcohol per litre d'aire expirat, gairebé el doble de la taxa permesa (0,25 g/l). A més, els agents van veure que tenia el carnet retirat perquè havia perdut tots els punts. També van comprovar que hi havia una ordre de detenció del Jutjat Penal de Figueres per un delicte contra la seguretat viària.

Ara, se'l considera autor d'un altre delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol, per conducció temerària i per conduir amb un permís sense vigència. El detingut, que té nombrosos antecedents va passar a disposició judicial el 14 d'abril i el jutjat d'instrucció en va decretar la llibertat amb càrrecs.