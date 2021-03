El Trueta inicia les obres de reforma i ampliació de l'àrea d'endoscòpies

Tret de sortida a les obres de reforma i ampliació de l'àrea d'endoscòpies del Trueta. L'actuació, que s'allargarà fins a la tardor i que compta amb un pressupost de 786.494 euros, aportarà millores importants en una àrea on es fan més de 5.000 proves i exploracions cada any. En concret, serviran per ampliar la zona de boxs d'endoscòpies, que passarà de tres a quatre. Un d'ells, a més, s'equiparà amb una torre de raig que permetrà practicar-hi intervencionisme radiològic guiat per imatge.

El nou box, que utilitzarà sobretot el servei de Pneumologia, també incorporarà un sistema de pressió negativa regulable que permetrà augmentar la seguretat dels professionals i dels pacients, sobretot en cas que tinguin malalties infeccioses. La resta de boxs acolliran, principalment, l'activitat de colonoscòpies i gastroscòpies del servei d'Aparell Digestiu.

Una altra de les millores que es faran a l'àrea inclouen un nou espai de rentat i desinfecció de l'aparellatge que es fa servir en les endoscòpies. Aquest estarà equipat amb un innovador sistema que incrementarà la precisió de la neteja dels diferents aparells i que, al mateix temps, permetrà una total traçabilitat de cadascun dels elements que l'integren. D'altra banda, les obres també permetran ampliar la zona de recuperació de pacient, que hi poden estar entre una i quatre hores després de la intervenció. L'espai creixerà en un 40%, passant dels 12 llits actuals als 17.

En aquestes instal·lacions, cada any, el servei d'Aparell Digestiu hi realitza unes 4.000 endoscòpies i mig miler de proves i exploracions terapèutiques d'alt rendiment, mentre que el servei de Pneumologia hi fa 500 endoscòpies i 350 intervencions pleurals, moltes d'elles d'alta complexitat.