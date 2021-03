La CUP vol una anàlisi externa sobre el masclisme a la Diputació

El grup de la CUP a la Diputació de Girona ha presentat per al proper ple, que se celebrarà dimarts, una moció per demanar que s'analitzin «les pràctiques masclistes per raó de gènere». Concretament, volen que es faci una auditoria per part d'una empresa externa. Aquesta moció arriba després d'haver demanat que es convoqués la Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat, ja que feia dos anys que no es convocava, i de posar sobre la taula que el Pla d'Igualtat de la corporació només era vigent fins al 2014.