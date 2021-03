FECASARM denuncia la manca de locals d'oci nocturn per al cap de setmana davant "l'allau" de visitants a la costa

Diverses associacions de restauració i oci nocturn de diferents localitats turístiques adherides a la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM) han denunciat la manca d'oferta legal per aquest cap de setmana, quan s'espera assolir un nivell de mobilitat amb xifres prèvies a la pandèmia. La patronal ha acusat la Generalitat d'haver-se "acomodat" i aprovar de manera "sistemàtica" mesures "desfasades, arbitràries, desproporcionades, ineficaces, incoherents, discriminatòries i contraproduents". Així mateix, li han recriminat que no "s'esforci el més mínim" a buscar fórmules que facin compatible la viabilitat econòmica de les empreses i la protecció de les persones.

L'associació ha assegurat que l'Agència de Salut Pública de Catalunya basa el manteniment de les restriccions al sector en la no utilització de la mascareta durant la majoria del temps d'estada a l'establiment i el no manteniment de la distància de seguretat en un temps rellevant.

"Aquests arguments són del tot incoherents atès que a les festes il·legals, sopars d'amics i familiars en llocs sense cap control, la gent no tan sols va sense mascareta ni guarda distància, sinó que beuen de la mateixa ampolla i comparteixen cigarretes", ha denunciat el secretari general de FECASARM, Joaquim Boadas.

En aquest sentit, Boadas ha denunciat la "passivitat i poca empatia" de la Generalitat i ha reclamat aprofitar els locals legals per reduir els contagis imposant als clients les mesures de seguretat.

Segons dades del Servei Català de Trànsit, aquest divendres es preveu el desplaçament de 930.000 vehicles per les entrades i sortides de l'àrea metropolitana de Barcelona, un 5% menys que un divendres previ a la pandèmia.

"Quan la gent arribi a Salou aquest vespre es trobarà amb tots els bars, restaurants i locals d'oci nocturn tancats i, al marge de la imatge deplorable que donarem, tothom optarà per reunir-se en llocs insegurs com ara domicilis particulars o a la platja i els sopars entre no convivents, festes il·legals en apartaments i 'botellons' estaran a l'ordre del dia", ha denunciat el president de l'Associació de Restauració i Oci Nocturn de Salou, Eduardo Abenójar.

En aquest mateix sentit s'ha pronunciat el president de l'Associació de Restaurants, Tavernes i locals d'oci nocturn de Palamós, Jordi Rissech. El representant de la patronal ha assegurat que és "urgentíssim" que la Generalitat vegi els locals de restauració i oci nocturn com un "aliat" per fer front a les reunions il·legals. Per aquest motiu, ha assegurat que reclamarà reobrir les activitats per sopar fins a les onze de la nit.

"La Generalitat està desaprofitant l'oportunitat d'utilitzar els nostres locals com a tallafocs dels contagis", ha coincidit el president de l'Associació d'Hoteleria, Restauració i Oci de Castell – Platja d'Aro i S'Agaró. "Els nostres locals són molt més segurs per sopar que els llocs no adequats on es reuniran tots els que vinguin a la nostra localitat, produint-se un increment de contagis mentre els nostres locals ho veuran amb total impotència i abocats a la ruïna", ha afegit.