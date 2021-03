Unió de Pagesos vol que es reconegui a la PAC l'agricultor actiu

Unió de Pagesos exigeix, en el seu programa per a les eleccions agràries del 25 i el 26 de març acabar amb les situacions de frau de propietaris i usufructuaris que no es dediquen a l'agricultura. Per això, insisteix en el reconeixement de la figura de l'agricultor actiu a la Política Agrària Comuna (PAC), a més també demana que la PAC serveixi per declarar situacions de pertorbació de mercat i que desencadeni mecanismes per socórrer sectors en crisi.

Pel que fa a sectors com el dels conreus herbacis, el sindicat recorda que és l'única organització que treballa per millorar-ne l'assegurança agrària. En aquest sentit, ha aconseguit modificar alguns rendiments zonals i revisar a la baixa les tarifes per al cereal d'hivern a algunes comarques gironines. Entre altres qüestions, reivindica poder llaurar i resembrar sense esperar la collita en camps molt afectats per danys de fauna. Respecte als danys de fauna, Unió de Pagesos ha aconseguit que es declari l'emergència cinegètica per al senglar a diversos municipis durant els darrers anys, lluita perquè es redueixi la població d'aquesta espècie, amb solucions immediates, i treballa per aconseguir una llei de caça pròpia, que reculli les noves necessitats actuals de gestió i amb una regulació específica i detallada per a les zones de seguretat.